Muitas são as mulheres que sonham desde cedo com o casamento. Sonham, idealizam, mas estão longe de imaginar a dor de cabeça que a organização do evento acarreta. Da cerimónia ao vestido, passando pela aliança, as flores, o catering ou a música, são muitos os pormenores (ou diríamos antes ‘pormaiores’?) anexados ao grande dia. Saiba o que é que não pode faltar a qualquer casamento e qual o seu real custo.

Cerimónia

First things first: Casar no registo civil não tem custo fixo. Começa nos €120 e pode mesmo chegar aos €300. Tudo depende do tipo de cerimónia e do tipo de regime nupcial. Comecemos pelo mínimo, que não é mais do que a cerimónia simples, no entanto se não acontecer em dias úteis e fora do horário de funcionamento some-lhe mais €80 e as despesas de transporte. Prefere separação de bens ou comunhão total de bens? Acrescente €100. Se optar por um regime combinado sai-lhe a €160.

Quando falamos de cerimónias religiosas depende de pároco para pároco.

Vestido

Aqui não há limites, tanto para menos como para mais. Pode optar por mandar fazer à medida, comprar feito, alugar ou até levar emprestado (ou em segunda mão). As opções são infinitas! Se preferir em segunda mão pode variar entre €150 e €300; alugando o valor começa nos €80. Se quiser um novo o preço pode começar nos mil e terminar nuns redondos vinte cinco mil euros. Pode ainda recorrer a outra opção: transformar um vestido normalíssimo em vestido de noiva, podendo custar apenas €30.

Mas a questão do vestido não termina aqui. Faltam ainda os sapatos, o véu e a grinalda.

O traje do noivo, por sua vez, fica bem mais em conta. O aluguer começa nos €70, e a compra varia entre os €200 e os €1500.

Maquilhagem e cabelo

O segundo ponto mais importante para a noiva: a maquilhagem e o cabelo. Os preços podem começar nos €120 e alcançar os €300. É importante ter em conta que pode variar entre a maquilhagem da noiva, apenas, ou incluir as convidadas (família próxima, madrinhas…). Se pretende casar em Évora, a Love Your Story oferece serviço entre os €25 e os €250, podendo até incluir a maquilhagem do noivo.

Alianças

É possível encontrar-se alianças com um valor de €300 em 9K de ouro. Se procura 14K, então o custo mínimo será de €600. A partir daqui o céu é o limite.

Flores

Um dos campos em que o preço mais varia. Tudo depende do tipo de flores, do bouquet e arranjos e, claro, da quantidade. Podemos assim começar nos €50 e ir até aos três mil euros.

Catering e bolo

É importante lembrar que o número de convidados faz toda a diferença no momento de estabelecer o budget. O catering pode variar entre os €50 e os €150 por pessoa. É claro que há que ter em conta aspectos tais como o número de pratos servidos, a quantidade de comida servida e o que está incluído.

Já o bolo não conte com menos de €100.

Música

Segundo a plataforma Fixando, o custo de um DJ pode variar entre os €315 e os €470 (no caso de ser especializado em casamentos). Esta plataforma permite ainda que se façam simulações de forma a conhecer propostas e orçamentos, e assim perceber o que melhor se ajusta ao que procura. Assim, a ponte entre noivos e profissionais no ramo dos casamentos fica facilitada.

Fotografia e vídeo

Tão importante como o momento em si é registá-lo. E por isso mesmo um bom fotógrafo é imprescindível. No entanto, os preços podem ter grandes oscilações, indo desde os €600/€700 aos 4 mil euros. Tudo vai depender do tipo de fotografia, de produção, ou até se quer ou não vídeo. Disponível em Braga, Vila Nova de Gaia e Faro, André Tavares Fotografia oferece opções a partir de 1900€, que poderão incluir fotografia, vídeo, pré-casamento, pós-casamento, álbuns, mini álbuns e álbum digital, fotografias em alta resolução, cabine fotográfica, photobooth e same day edit (editadas e impressas no mesmo dia).

Convites e lembranças

Num dos dias mais importantes da vida dos noivos é fundamental estarem presentes as pessoas mais queridas. Além da sua óbvia função, os convites servem também muitas vezes de teaser para aquilo que será o casamento. Isto porque, normalmente, obedece ao tema do casamento. A Diferente oferece a possibilidade de personalizar o convite de casamento, assim como toda a parte gráfica (ementas, missais, marcadores de mesa, seating plan, lembranças, entre outros). Sediada no Porto, esta gráfica oferece preços entre que vão desde 1,80€ a 3,80€ por convite. Mas relembramos que tudo depende do que o cliente pretende. Cristina Almeida confessa que "o convite mais oneroso que fizemos teve o custo de €14 a unidade".

As lembranças vão pelo mesmo caminho, podendo variar entre os €0,20/pessoa e os €20. Na loja Miminhos da Rita Catita podemos encontrar desde sacos com sementes (€1,20) até copos de champagne personalizados (€4,45)

Lua de mel

Antes de mais, tudo depende do destino. Os mais paradísicos como as Maldivas, Maurícias ou Bora Bora, por exemplo, variam entre os €3000 e os €6000 por casal. Para as Caraíbas ou Cabo Verde entre €1800 e €4000. Sem esquecer os destinos europeus que podem começar nos €300 por noivo. Se quiser ter menos uma coisa em que pensar e preferir tratar de tudo com uma agência de viagens, a Abreu disponibiliza uma brochura inteiramente relacionada com luas de mel.

Wedding Planner

Com formação em Wedding Planning, certificada pela Blackford Institute for Professional Wedding Planners, no Reino Unido, Célia Pratas conta com um longo currículo naquilo que é a realização de sonhos. Os noivos que recorrem aos seus serviços têm apenas uma ideia em mente: o casamento que todos desejem ter igual, "o fator uau tem de estar presente" remata Célia. Por norma, são as noivas as mais exigentes e vale (quase) tudo para que o casamento desejado se concretize. Célia dá especial atenção à história dos noivos, pois acredita que cada casamento seve ser tratado como único e especial, daí a especialização em Couture Wedding Planner. O aumento de casamentos é quase proporcional à procura de wedding planners, "Está na moda casar", afirma a proprietária e criadora da empresa Pratas Wedding Design. Organizadora de casamentos no segmento média-alto, Célia estabelece o seu orçamento, tendo em conta o orçamento dos noivos. Habituada a casamentos de sonhos, prepara-se agora para embarcar para Marraquexe. Um casamento que durará o fim de semana e que se realizará num hotel que foi, em tempos, um palácio. Terá direito a dança do ventre e espectáculos com fogo e cavalos. Confessa ter sido dos pedidos mais excêntricos que recebeu até hoje.

Margarida Burnay começou como organizadora de eventos e RP (que ainda é), que foram também o ponto de partida para o que é hoje: wedding planner. Já viu das noivas mais clássicas às mais inovadoras, mas todas elas têm um ponto – querem ser diferentes de todas as outras. "Ainda se pensa que contratar um wedding planner é um desperdício de dinheiro, mas na verdade é um corte de despesas", defende Margarida, "conseguimos negociar facilmente o preço dos espaços, do catering, das flores, etc. As parcerias já estabelecidas por nós são uma mais-valia para os meus clientes". Na Margarida Burnay Events – empresa de que é proprietária – têm-se notado uma grande tendência para casamentos na praia ou com a temática floresta. Os seus serviços podem começar nos €1000, €1500, incluindo a presença de Margarida no dia do casamento, outro dos pedidos mais feitos este ano. A wedding planner organiza casamentos portugueses e estrangeiros. Explica que quando chega à altura de cortar custos, o catering é a última coisa a ser mexida, no caso dos casamentos portugueses, ao contrário do que acontece com os estrangeiros. O contrário acontece com a decoração, mais facilmente abdicado pelos portugueses e imprescindível para os estrangeiros. Quando perguntamos qual o acontecimento que mais a marcou destaca uma cerimónia budista realizada pelos próprios noivos, algo que não esquecerá.

Se vai casar (ou está a pensar em fazê-lo), o site casamentos.pt é uma óptima ajuda, uma vez que reúne contactos de todas as áreas relacionadas com o casamento e de várias partes do país.