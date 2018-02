Viver uma experiência romântica no The Oitavos

O hotel The Oitavos sugere um jantar gourmet no Ipsylon Restaurante & Bar com vista para o oceano. O chef Cyril Devilliers desenhou uma carta que começa por um consommé de novilho, leite de coco e caril e gamba branca da costa como amuse bouche. No prato principal, surge garoupa cozida em caldo de fragateira acompanhada de cocotte de legumes, raízes e fruta, bouillon de topinambour e trufa. Para terminar, o chef propõe a sobremesa bombons de chocolate surpresa e citrinos. O jantar tem o preço de €40 por pessoa e é acompanhado de vinho branco e espumante. Para os casais que queiram usufruir da experiência completa e passar a noite no hotel de 5 estrelas, o custo (por pessoa) é de €134, com 25% de desconto no spa e acesso gratuito à área de balneoterapia. Em alternativa, há o programa Afternoon Tea and Spa que inclui uma massagem de corpo inteiro de 50 minutos, um circuito de Balneoterapia e um lanche preparado pelo chef pasteleiro Alexandre Litou. O voucher individual custa €70 e o programa duplo, €130.

Como reservar? reservations@theoitavos.com e thespa@theoitavos.com ou (+351) 214 860 020 Onde? Rua de Oitavos, dentro da Quinta da Marinha, em Cascais



Festejar o amor na Fortaleza do Guincho

Para o dia de São Valentim o hotel Hotel Fortaleza do Guinho – Relais & Châteaux propõe uma experiência degustativa que inclui espumante e trufas de chocolate como carta de boas-vindas e um jantar no restaurante do hotel (premiado com uma estrela Michelin em 2001). O menu foi pensado pelo chef Miguel Rocha Vieira e começa com um amuse bouche de ostras e champanhe e sapateira com molho de crustáceos fermentados e citrinos. Segue-se o prato principal, frango do campo, cogumelos selvagens e trufa e a sobremesa: um croissant com crème brûlée e baba au rhum, que o chef batizou de La Vie en Rose. Pode ainda usufruir de um voucher para o Chá das Cinco a dois, nesse dia ou noutra ocasião. A estadia no quarto superior tem o valor de €385 e no quarto standard de €330 (o pequeno-almoço está incluído em ambos).

Como reservar?reservations@guinchotel.pt ou (+351) 214 870 491 Onde? Rua da Figueira do Guincho, Cascais



Regressar à história de Pedro e Inês na Quinta das Lágrimas

A Quinta das Lágrimas, em Coimbra, tem várias sugestões para os casais apaixonados. No dia 14 de fevereiro, o alojamento sugere uma noite em quarto duplo com pequeno-almoço incluído, uma garrafa de espumante e morangos com chocolate no quarto, à chegada, check in antecipado e check out tardio (sujeito a disponibilidade). A estadia inclui jantar para duas pessoas no Arcadas, preparado pelo chef Vítor Dias (bebidas não incluídas), e desconto de 25% nas massagens Pedro e Inês. Preço por quarto: €285. Há a possibilidade de relaxar com massagens e tratamentos de spa, entre elas a Pedro & Inês, uma massagem de relaxamento no Bamboo Garden Spa (que tem 25% de desconto). Mas não acaba aqui: a visita ao cenário do amor de Pedro e Inês pode ficar guardada para sempre, através de uma sessão de fotografias tiradas pela fotógrafa residente, Ana Rute.

Como reservar?reservas@quintadaslagrimas.pt ou (+351) 239 802 380 Onde? Rua António Augusto Gonçalves, Coimbra



Desfrutar do sol do Sul no Pine Cliffs Resort

O programa Valentine in Gold, do Pine Cliffs Resort, sugere uma estadia na Aurum Suite do Serenity SPA, uma suite de luxo revestida a folha de ouro e com serviços privados de sauna, banho turco, jacuzzi, duches sensoriais. O programa inclui um jantar romântico, servido na suite, pensado pelo chef executivo do Pine Cliffs Resort, Stuart Cage, onde serão servidos pratos como o Troca de Olhares (com foie gras, maçã em gel, glaceada e crocante, servida com Sauterne Late Harvest), Paixão (um prato de peixe com linguado, carabineiro, gnocchi e espuma de coentros), passando pelo Amor (sorbet de maracujá), pelo prato Compromisso (lombinho de vitela, trufa negra, beterraba, gengibre, pérolas de batata, jus e kumquat) e a terminar com Tentação (cremoso de morangos selvagens, chocolate valrhona guanaja 70%, suspiros e ouro). Poderá viver esta experiência única pelo valor de €1.425 (para dois).

Durante todo o mês de fevereiro, o Pine Cliffs Resort tem quartos duplos, por €175 por noite, onde se inclui morangos, champanhe e flores à chegada, pequeno-almoço, acesso diário ao Oásis Termal e 20% de desconto em tratamentos de spa.

Como reservar? info.serenity@pinecliffs.com ou (+351) 289 501 200 Onde? Pine Cliffs Resort, Albufeira



Celebrar o amor no InterContinental Porto

O InterContinental Porto preparou um jantar especial no restaurante Astória que começa com um delicioso prato de lavagante confitado e risotto de açafrão, amêndoa caramelizada e espuma de baunilha de Madagáscar. Segue-se o prato de peixe, com filete de robalo e couve-flor fumada, ervilha torta, rabanete, aveludado de champanhe e citronela. Entre o de peixe e carne, vai degustar um sorvete de maçã verde com água de rosas, seguido do tornedó de novilho no carvão e lascas de trufa preta, abóbora, manteiga, malagueta, cogumelos selvagens e molho madeira. A refeição é finalizada por uma pavlova de frutos vermelhos, framboesas e menta. Há também opções para vegetarianos. Disponível a 13 e 14 de fevereiro, pelo valor de €60 por pessoa. Há também um pack de alojamento, que inclui a dormida, pequeno-almoço servido no quarto, VIP especial espumante, jantar especial no restaurante Astória, late check out às 16 horas e estacionamento, pelo valor de €395 para duas pessoas. Os casais que festejem o São Valentim no InterContinental Porto estarão habilitados a ganhar uma noite para duas pessoas, com pequeno-almoço incluído, para usufruir até ao final do ano.

Como reservar? restaurante.astoria@ihg.com ou (+351) 220 035 600 Onde? Praça da Liberdade, 25, Porto



Ir a Itália sem sair de Lisboa

A ZeroZero faz questão de assinalar a data mais romântica do calendário com refeições especiais. O jantar no espaço começa com a Frittura di calamari (€9) ou os Arancinis (€7). Para prato principal, há pizza e pasta, as especialidades da casa: nas pizzas, experimente a Tartufi e Porcini (€16), com mozzarella fiordilatte, cogumelos porcini, queijo asiago e creme de trufa preta, ou a Pugliese (€17,50), com presunto de Parma, ricota, ovo e parmigiano reggiano. Nas massas, opte pelo clássico Tagliatelle alla carbonara (€12) ou por um bem condimentado Spaghetti al gamberini e peperoncino (€13,50). Na ZeroZero do Parque das Nações, poderá optar pelas três opções de risotto. Para sobremesa, o Millefoglie al caramelo salato (€5) é a opção sugerida pela casa italiana. Para acompanhar há várias opções de bebidas a jarro. Disponível nas ZeroZero do Príncipe Real e Parque das Nações.

Como reservar? Parque das Nações: 218 957 016/ Príncipe Real: 213 420 091 Onde? Parque das Nações: Alameda dos Oceanos, lote 2.11.01H, Lisboa / Princípe Real: Rua da Escola Politécnica, 32, Lisboa



Namorar no Hotel Palácio Estoril

De 9 a 18 de fevereiro, o Hotel Palácio Estoril tem um programa para celebrar esta data especial: uma noite de alojamento em quarto duplo, late check out até às 15 horas (mediante disponibilidade), espumante e trufas à chegada, pequeno-almoço continental diário no quarto ou buffet no restaurante, acesso ao circuito dinâmico no Banyan Tree Spa, com banho turco, hammam, sauna, ginásio, piscina dinâmica e jacuzzi, e 20% de desconto em massagens, e um green fee por pessoa, no campo de golf do Estoril, com shuttle service incluído. E como não podia faltar, inclui o jantar romântico, com menu especial no dia 14 (exceto bebidas). Preço por quarto para duas pessoas, €245 (noite extra: €145).

Como reservar? info@hotelestorilpalacio.pt ou (+351) 214 648 000 Onde? Rua Particular à Avenida Biarritz, Estoril



Petiscar num dos palácios mais emblemáticos da capital

O Palácio Chiado combina história e gastronomia num programa que começa com uma visita às salas do palácio. Segue-se o jantar, onde, para começar, é sugerido o Gin Brockman’s com frutos vermelhos, o Provolone gratinado, ostras e clássicos da charcutaria. Segue-se uma de três opções de pratos de peixe: bife de atum com arroz integral, legumes e molho wasabi, bacalhau à Brás ou o combinado de sushi moriwase. Para finalizar, brownie com gelado e um dos cocktails de assinatura, Lion Lovers ou Afrodite.

Como reservar?geral@palaciochiado.pt ou (+351) 210 101 184 Onde? Rua do Alecrim, 70, Lisboa



Degustar os pratos do The Decadente Restaurante & Bar

O The Decadente tem preparado um menu especial para o dia de São Valentim. O primeiro momento inclui um creme de beterraba, queijo creme e frutos secos. O segundo momento é composto por carpaccio de camarão, pasta de rábano, wakame e lima-de-kaffir. Segue-se o peixe, com garoupa, folha de beterraba, pepino, crocante de marisco e puré de couve-flor. Gelado de tomilho e limão antecipa o prato de carne, em que é servida carne maturada wagyu, cogumelos nameko, batata vitelotte, mandioca e puré de nabo. Para sobremesa, brownie de chocolate com gelado de frutos silvestres. Este jantar tem o preço de €45 por pessoa.

Como reservar?reservas@thedecadente.pt ou (+351) 213 461 381 (para garantir a reserva é necessário o pagamento de depósito de 10%, não reembolsável. O pagamento do valor restante deverá ser feito no restaurante) Onde? Rua de São Pedro de Alcântara, 81, Lisboa



Contemplar uma das melhores vistas de Lisboa no The Insólito

O espaço intimista do The Insólito é desde logo um bom prenúncio para um jantar romântico e original a dois, no Dia dos Namorados. Depois da espuma de ostras e yuzu, seguem-se os pratos de gaspacho de beterraba com pickles e os raviolis de lagosta e bolbo de funcho com bisque de lagosta. O prato de peixe é composto por pregado com cuscuz de romanescos, salicórnia, glacé de peixe com puré de aipo, seguido de gelado de tomilho e limão, que antecede a carne maturada wagyu com cebola queimada, molho de café e legumes. Como sobremesa nunca é demais, no The Insólito pode comer duas: a pré-sobremesa inclui bombom de foie-gras e cálice de vinho do Porto e a sobremesa é brownie de chocolate com gelado de frutos silvestres. As bebidas não estão incluídas. Preço por pessoa: €60.

Como reservar?reservas@theinsolito.pt ou (+351) 213 461 381 (para garantir a reserva, é necessário o pagamento de depósito de 10%, não reembolsável, e o pagamento do valor restante deverá ser feito no restaurante). Onde? Rua de São Pedro de Alcântara, 83, Lisboa



Descobrir o programa Romance no Penha Longa Resort

O Penha Longa Resort, em Sintra, desenhou o programa Romance para tornar a ocasião especial. Este pacote inclui a receção de boas-vindas com morangos cobertos de chocolate e uma garrafa de espumante e serviço de turndown com pétalas de rosa, uma noite de alojamento, pequeno-almoço para duas pessoas e check out tardio até às 14 horas. O programa tem o preço de €320 por quarto/noite. O resort tem ainda dois menus especiais para o jantar: no restaurante Spices, há um jantar para os amantes de sushi, por €58/pessoa, e no restaurante II Mercato, o Love Menu, por €55/pessoa (nenhum inclui bebidas).

Como reservar?resort.penhalonga@penhalonga.com ou 219 249 000 Onde? Estrada da Lagoa Azul, Linhó, Sintra



Relaxar no The Spa do Belmond Reid’s Palace

A proposta do Belmond Reid’s Palace são quatro horas de relaxamento e um almoço, com o programa Haven of Peace by Aromatherapy Associates. Na carta de almoço há sugestões para todos os paladares: de entradas como carpaccio de abacate marinado com gengibre e limão com ervas finas a trouxinhas de salmão com tofu, a caranguejo panado, a salada verde com limão e azeite. Nos pratos principais, destacam-se os satay de frango com caviar de beringela, cominhos e molho de amendoim, as vieiras marinadas com citronela e grelhadas com espargos com ervas e emulsão de beterraba ou o filete de vaca na grelha com batata esmagada com requeijão e compota de cebola. Para terminar, nas sobremesas inclui-se o manjar branco de coco com compota de ameixa e sorvete de framboesas, a macedónia de frutos tropicais aromatizada com maracujá, mousse ligeira de iogurte e framboesas ou o cremoso de chocolate acompanhado com creme de maçãs e citronela perfumada com canela. O programa custa €380 por pessoa (e inclui sumos naturais de vários sabores).

Como reservar?thespa.rds@belmond.com ou (+351) 291 717 085 Onde? Estrada Monumental, 139, Funchal, Madeira



Arriscar a carta improvável (e deliciosa) da cave 23

Na Cave 23, o restaurante do Torel Palace, os festejos do Dia dos Namorados começam no dia anterior. O restaurante disponibiliza o menu especial nos dias 13 e 14 de fevereiro, com muitas opções a descobrir, desde as improváveis combinações de corvina, puré de pimentos vermelhos, crumble de bacon e jus de dobrada passando pelo donut de vitela estufada com cornichons e caramelo salgado, ao oração de alface grelhada, maionese de café e mel, presunto bellota e avelãs. Não esquecer as sobremesas: difícil será escolher entre a esferificação de arroz-doce, o granizado de agrião com lemon curd, crumble de bolo podre e queijo de cabra e o pão de figos. Preço por pessoa: €150 (inclui paring de vinhos).

Como reservar?218 298 071 Onde? Rua Câmara Pestana, 23, Lisboa



Ver o mar (e jantar) no Atlântico Bar & Restaurante ou no Lobby Lounge

O Atlântico Bar & Restaurante e o Lobby Lounge, que pertencem ao InterContinental Estoril, prepararam a celebração do amor em forma de menu degustativo, com início às 19h30 com uma welcome drink. Com o mar como vista, o menu começa com ostras e garoupa no forno com puré de batata-doce, molho de citrinos e caril. O prato principal é magret de pato com puré de cebola caramelizada, figos e guisado de legumes de inverno. Termina com bolo de chocolate branco, cremoso de rosas e gelado de lima. No outro restaurante, o Lobby Lounge, com um ambiente mais descontraído e uma vista igualmente folgada para o oceano, o menu começa com rosa de camarão e maçã, parte para uma dourada com puré de coração de funcho e ovas de tobiko com molho de laranja e açafrão, seguida de lombo de novilho com ragoût de castanhas e abóbora com jus de trufa. Como sobremesa? Bolo de chocolate e avelã com gel de morango e gelado de rosas. As bebidas estão incluídas em ambos os jantares. O preço de cada um é de €65 por pessoa.

Como reservar?vanessa.goncalves@ihg.com ou atlantico.estoril@ihg.com ou por telefone (+351) 218 291 106 ou (+351) 218 291 049 Onde? Av. Marginal, 8023, Estoril



Desfrute de uma experiência gastronómica na Tasca da Esquina

No dia de São Valentim, a equipa de cozinheiros da Tasca da Esquina criou um menu exclusivo para a ocasião, com o objetivo de adoçar a curiosidade e abrir o apetite à experiência gastronómica. Fique nas Mãos do Chef é um menu de degustação de oito pratos, por €42 por pessoa. Para provar os vinhos com os pratos do menu, acresce o valor de €26.

Como reservar?info@tascadaesquina.com ou (+351) 919 837 255 Onde? Rua Domingos Sequeira, 41-C, Lisboa