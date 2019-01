Príncipe George tem uma alcunha surpreendente para si próprio

Não é segredo para ninguém que o príncipe George, o filho mais velho de William e Kate é uma criança rebelde. O herdeiro do trono já foi fotografado a rir em situações pouco propícias para tal e passa a maior parte do tempo a meter-se com a irmã, a princesa Charlotte.

George e Charlotte brincavam perto de um riacho quando o príncipe tentou acariciar um cão que passeava na zona. Apesar da dona do animal saber perfeitamente a identidade da criança, a mulher decidiu envolver-se e perguntar-lhe o nome, ao qual ele respondeu sorridente: "Sou o Archie".

A verdade é que a imaginação das crianças não tem fim e desta vez só o príncipe sabe a origem da alcunha que inventou para si mesmo.