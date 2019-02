Os amantes destas séries podem comemorar. A Guerra dos Tronos, Big Little Lies, True Detective, Westworld , A Amiga Genial e Sharp Objects, além de clássicos como O Sexo e a Cidade e Os Sopranos estão disponíveis no serviço de streaming da HBO, agora (e finalmente) em Portugal.

A plataforma de video on demand com mais de 4.500 conteúdos – e com todas as ofertas de títulos a estrear em simultâneo com os Estados Unidos da América – pode ser adquirida através do site hboportugal.com, com o primeiro mês gratuito, e um custo mensal de €4,99. O valor permite os subscritores registarem cinco dispositivos diferentes associados à assinatura, e assistam até duas transmissões em simultâneo, de todos os conteúdos legendados, na mesma conta. Para além do site, existe a opção de assinatura através da Vodafone Portugal, operador exclusivo para a distribuição local.

Além de todas as temporadas das séries originais, leia-se todos os episódios de Girls, por exemplo, há também produções aclamadas de outros estúdios, como Killing Eve (BBC America/AMC), que garantiu à atriz Sandra Oh os prémios de Melhor Atriz em Série Dramática no Critics’ Choice Awards deste ano e Melhor Atriz (Drama em Televisão) nos Globos de Ouro 2019. O serviço oferece ainda uma ampla variedade de filmes – Mulher-Maravilha, os filmes das sagas Velocidade Furiosa e Homem-Aranha ou Harry Potter, sem deixar de lado os mais familiares ou infantis como Rio, A Idade do Gelo e séries, das histórias d’A Porquinha Peppa até a Masha e o Urso e Pocoyo – e também documentários, como o já controverso Leaving Neverland, sobre os alegados abusos sexuais de Michael Jackson (disponível nos dias 3 e 4 de março).

Para além de incluir algumas das estreias mais aguardadas em todo o mundo, nomeadamente a oitava e última temporada de A Guerra dos Tronos, que será exibida na madrugada do dia 15 de abril, e em junho, a estreia da segunda temporada de Big Little Lies, saiba que a HBO já tem programado o lançamento de Watchmen, série inspirada na novela gráfica de mesmo nome, Chernobyl, que retratará o acidente nuclear de 1986 ocorrido na central elétrica da Usina Nuclear de Chernobil, na Ucrânia, Euphoria, protagonizada pela atriz e cantora Zendaya que segue um grupo de adolescentes enquanto navega entre drogas, sexo, identidade, trauma, redes sociais, amor e amizade e, finalmente, Gentleman Jack, a nova série dramática escrita pela vencedora de um BAFTA, Sally Wainwright.

Durante a conferência de imprensa, realizada hoje no Hotel Palácio do Governador, Lisboa, o CEO da HBO Europa, Hervé Payan, lembrou ainda que o canal valoriza produção local. "Em todos os lugares onde estamos vamos fazendo produção local, mas leva tempo porque não queremos criar um programa qualquer. Geralmente são precisos dois a três anos para sair um bom projeto", explicou Payan, reafirmando que a empresa procura apenas produtores e talentos do país onde está. Quem sabe, futuramente, não teremos uma série ou filme português com o símbolo de qualidade da HBO?