Portugal concretiza pagamento da dívida remanescente ao FMI

ara as missões regulares, ao abrigo do artigo IV (que são feitas a todos os países membros do Fundo).







A manutenção nos cofres do Estado de uma "almofada financeira", em torno dos 40%, era uma das condições impostas pelos credores europeus para dar luz verde ao reembolso antecipado ao FMI. O Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) autorizou o pagamento antecipado ao FMI , mas com umcompromisso: de iniciar os pagamentos antecipados aos credores europeus entre 2020 e 2023, dependendo das condições do mercado.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, anunciou que é hoje concretizado pagamento antecipado do remanescente da dívida ao FMI, no valor aproximadamente de 4,7 mil milhões de euros.Com o programa de ajuda financeira, Portugal recebeu um envelope de 76,5 mil milhões de euros. A maior fatia dizia respeito a credores europeus, mas era o FMI que exigia uma maior taxa de juro - 4,3% - pelos cerca de 28 mil milhões de euros emprestados.Para limitar os encargos associados a esta dívida, Portugal começou a pagar antecipadamente ao Fundo Monetário Internacional (FMI). A estratégia começou em 2015, com o Governo de Pedro Passos Coelho, e foi continuada pelo actual executivo de António Costa.Contas feitas, faltavam pagar 4,7 mil milhões de euros. No encerramento do debate do Orçamento do Estado para 2019, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que esse montante remanescente da dívida seria pago até ao final do ano. Hoje, e em conferência de imprensa, Mário Centeno confirmou que o pagamento foi concretizado.Esta dívida será substituída por taxas mais baixas e emissões de dívida com prazos mais alargados, que acabam por reduzir o custo das necessidades de financiamento previstas para 2021 e 2022, que concentram um volume mais alto de amortização de dívida.Com o pagamento antecipado ao FMI - os empréstimos tinham de ser pagos até ao final 2023 - Portugal poupou, no total 1,2 mil milhões de euros em juros da dívida, segundo o ministro das Finanças.Só este último pagamento antecipado, de 4,7 mil milhões de euros, tem uma poupança de 100 milhões de euros associada, segundo as contas do Governo.Ao mesmo tempo, com o reembolso total da dívida, as equipas do FMI deixam de visitar Portugal como credoras , continuando a fazê-lo apenas p"Portugal mantém uma importante almofada de liquidez para enfrentar eventuais turbulências de mercado", afirmou Mário Centeno. "Temos reservas de 44% das necessidades de financiamento para os próximos 12 meses", garantiu o ministro.Questionado sobre se o Governo pondera reembolsar antecipadamente os credores europeus, Mário Centeno respondeu que gosta de "descrever a gestão da dívida pública como um diário"."Todas as opções que venham a ser consideradas importantes para optimizar, ou seja, reduzir os custos e aumentar a sustentabilidade da divida, serão tomadas", disse o ministro das Finanças.