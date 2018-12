O delicioso aroma invade todo o restaurante e sente-o assim que se põe os pés dentro do Come Prima, em Lisboa. É aqui que poderá provar até esta quarta-feira, dia 12 de dezembro, o menu especial que o chef Tanka Sapkota criou após arrebatar uma das maiores trufas brancas da década – e a maior alguma vez vista em Portugal – num leilão em Alba, na Itália, com 1,153 Kg.

"A trufa fica muito bem com as coisas mais simples. Ovo, massa fresca e carne", explica o chef. E é dessa maneira mesmo que a carta propõe degustá-la. Pode começar com a habitual bruschetta com o pão quentinho, feito todos os dias no forno à lenha do restaurante, com creme de Ricotta e, claro, lascas de trufa por cima. Siga para o ovo biológico cozido a baixa temperatura (64º) sob mais lascas de trufa branca (€34,90). O primeiro prato principal é a inexplicável massa fresca, feita na casa, com manteiga dos Açores e um pouco de queijo Parmegianno, para não sobrepor ao sabor das trufas que vêm sobre a massa (€41,50). Pouco previsível, mas igualmente deliciosa, é a super macia carne de vitela mirandesa com cenouras com generosas lascas de trufa (€49,90). E se ainda achar pouco, pode pedir trufa para a sobremesa. O chef preparou uma tarte de chocolate com creme de Zabaglione com Ricotta divinal. "No menu a trufa é italiana, mas todo o resto é produto nacional", pontua Tanka.

Antes dos 1,153 Kg de trufa acabarem, todo o seu esplendor ficou registado pelo realizador Tiago de Carvalho. Tiago e o produtor Duarte Neves acompanharam Tanka durante três semanas no norte da Itália para gravar o documentário The Taste of Italy, que será exibido na televisão em 2019 (ainda sem data prevista de estreia). "Queríamos emergir num prisma não de ensinar como fazer a culinária italiana, mas ir além e aprofundar-se ao mostrar como é a cozinha italiana pura e dura", explicou-nos Duarte, que também nos adiantou que o episódio piloto será focado na região de Piemonte, que guarda delícias desde a Nutella à trufa de Alba. A proposta é seguir com as gravações por Nápoles, Apúlia e Veneza. "Nem os italianos, nem a escola [a prestigiada Gambero Rosso, em Roma] conseguiram ensinar-me tudo como eu pretendia. Estamos a ir fundo nas raízes da cozinha italiana. Encontrei-me com nonnas e cozinhei ao lado delas. Depois vi como um chef com estrela Michelin fazia a mesma receita", conta animado Tanka Sapkota.

Além da trufa histórica e do novo documentário, no passado dia 10 de novembro, o nepalês de 44 anos que vive há 22 em Portugal foi condecorado com o título Cavaleiro das Trufas Brancas e dos Vinhos de Alba pela Ordem dos Cavaleiros do Tartufo de Alba, em Piemonte, sendo o único em Portugal com o título desta confraria criada em 1967. Parabéns, chef, e muito obrigada por dividi-la connosco. A clientela agradece.

O Come Prima fica na Rua do Olival 258 e funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h (sexta-feira e sábado até às 24h).