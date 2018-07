Cristina, Rosário e Sofia são três apaixonadas pela natureza. Combinando a vontade de criar algo que envolvesse plantas com a sua formação em agronomia, desenvolveram um projeto que junta natureza, bem-estar, arte, sustentabilidade e origem. Chama-se Generosa e realiza entregas de coleções de plantas personalizadas em casa, em bonitos vasos feitos artesanalmente em Portugal. Para já são três as coleções disponíveis – Coloridas, Sombras e Fáceis. Depois de escolher a quantidade pretendida, pode associar cada uma delas a um vaso, decorado com um de cinco padrões. Além do conforto e da comodidade de poder escolher as plantas online e de tê-las entregues pessoalmente, a Generosa garante ainda um acompanhamento personalizado, para saber ao detalhe como cuidar de cada uma das novas companheiras de casa.