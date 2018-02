Para partilhar refeições de dia ou de noite, a especialidade do restaurante são os sabores do Médio Oriente, servidos em pão pita, e na carta tem sete opções disponíveis: Arais (com carne picada com especiarias, queijo, chouriço de porco preto, alface, pickles de nabo, cebola roxa e coentros); Sujuk (com salsicha arménia, alface, tomate, cebola roxa, pickles de nabo, cebola roxa e coentros); Falafel com baba ganoush (com falafel de grão, alface, tomate, agrião, baba ganoush, cebola roxa, romã e molho de iogurte e hortelã); Kebab (composto por carne picada com especiarias, alface, tomate, pepino, cebola frita, pickles de nabo, azeitona verde e molho mostarda); Shoarma de porco (com alface, tomate, coentros, pickles de cebola e molho de alho e iogurte); Grega (com abacate, tomate, abacate, pepino, alface, azeitona preta, queijo feta, orégãos e molho de iogurte e hortelã); e Shoarma de frango grelhado (com alface, tomate, pepino, coentros e molho de alho e iogurte).