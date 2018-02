Que livros tem atualmente entre mãos?

Um livro de uma escritora e realizador palestina que conheci há uns meses, Liana Badr, a Short History of Drunkenness de Mark Forsyth, e O Homem Que Escrevia Azulejos, de Laborinho Lúcio.





Como é que selecciona e prioriza as leituras?

Pelo prazer que me proporcionam e pelo tema que tratam.





A sua mais recente "descoberta" literária?

Nos últimos anos, talvez os ensaios de Simon Leys.





Desistir de um livro a meio: sim ou não?

Sim - por vários motivos -, apesar de normalmente ter a esperança, por mais pequena que seja, de que mais adiante na leitura haverá uma reviravolta impressionante. Por vezes tenho algum receio de que ao desistir de um livro poder estar a perder alguma coisa genial e prolongo a leitura mais do que deveria.





A que autores regressa sempre?

Volto com alguma frequência a Saint-Exupéry, Borges, Pavic, Vonnegut, Bruno Schulz, Hrabal, Lem, apesar de os meus retornos acontecerem mais com a poesia e a filosofia do que com a ficção.



Um autor contemporâneo a não perder de vista?

Há vários e é difícil escolher um. Cá em Portugal há muita gente a escrever muito bem e de quem sou leitor assíduo. Além de alguns escritores que publicam com bastante regularidade, sei que a Dulce Maria Cardoso e a Joana Bértholo publicarão este ano, o que são muito boas notícias.