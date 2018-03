So Taraji P. Henson just put a curse on Ryan Seacrest & read him his rights. #TimesUp #MeToo #Oscars pic.twitter.com/SATAgtjJVA — Chris Strider (@stridinstrider) March 5, 2018

James Ivory, the celebrated director who is up for the best adapted screenplay Oscar for “call me by your name,” wore a tuxedo shirt with Timothée Chalamet’s face painted on it. #Oscars pic.twitter.com/IO17k0iAyb — Cara Buckley (@caraNYT) March 4, 2018

Helen Mirren taking a shot on the #Oscars90 red carpet is all you need to see today and everyday pic.twitter.com/pw1rbscPzQ — Mary Megahy (@marymegahy) March 5, 2018

Tag yourself, I'm Jennifer Lawrence climbing over the seats at the #Oscars. pic.twitter.com/ncwsfKvr7t — MTV (@MTV) March 5, 2018

i ship it pic.twitter.com/4taSJ8Gmsu — Cameron Esposito (@cameronesposito) March 5, 2018

Rita Moreno Went To The Oscars In The Same Dress She Wore In 1962 And It's Iconic https://t.co/4YcdMzzNmZ via @delaknee — BuzzFeed Entertainment (@BuzzFeedEnt) March 5, 2018

Frances McDormand asks all the female nominees in every category to stand up and be recognized #Oscars pic.twitter.com/IB247bZPif — Jarett Wieselman (@JarettSays) March 5, 2018

A 90ª edição da cerimónia de entrega dos Academy Awards que aconteceu na noite de ontem, domingo, foi novamente marcada por discursos políticos e momentos que viraram uma página da história. Houve pins laranja, (poucos) vestidos pretos, palavras marcantes e lágrimas, como sempre, mas tal como em qualquer outra edição da maior festa do cinema, houve também instantes únicos que a internet fez questão de registar: dos movimentos atléticos de Jennifer Lawrence, ao shot pré-cerimónia de Hellen Mirren.Conheça abaixo alguns dos melhores momentos que assinalaram os Óscares 2018.Taraji relembra os mais esquecidos, neste caso Ryan Seacrest, de que o universo não anda a dormir.James Ivory, que arrecadou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado pelo filme Chama-me Pelo Teu Nome, vestiu, literalmente, a camisola ao optar por uma T-shirt com a imagem do ator nomeado, Timothée Chalamet.O aquecimento de Ellen Mirren para a grande noite: um shot de tequilha.Jennifer Lawrence demonstra como ultrapassar obstáculos, sem perder a compostura.Greta Gerwig e Laura Dern dão as mãos no palco.Jane Fonda e Ellen Mirren dão as mãos no palco.O entusiasmo de Meryl Streep repete-se, e o grito de apoio também.Rita Moreno levou à cerimónia o mesmo vestido que usou em 1962. Isto sim é icónico.Aquele momento em que "Adam Rippon meets As 50 Sombras de Grey".O segundo check absolutamente necessário, depois do que aconteceu na edição de 2017.E claro, o discurso de Frances McDormand, a atriz vencedora da noite.