Na 90.ª edição dos Óscares, o grande vencedor foi A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, que arrecadou o prémio de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Banda Sonora e Melhor Cenografia. Dunkirk foi outro dos filmes vencedores, com três Óscares. Quanto aos Óscares atribuídos aos atores principais, não houve surpresas, com Frances McDormand e Gary Oldman a sagrarem-se vencedores. Conheça a lista completa dos vencedores.

Melhor Filme: A Forma da Água, Guillermo Del Toro e J. Miles Dale

Melhor Realização: Guillermo Del Toro, A Forma da Água

Melhor Ator: Gary Oldman, A Hora Mais Negra

Melhor Atriz: Frances McDormand, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell, Três Cartazes à Beira da Estrada

Melhor Atriz Secundária: Allison Janney, I, Tonya

Melhor Argumento Original: Foge, Jordan Peele

Melhor Argumento Adaptado: Chama-me Pelo Teu Nome, James Ivory

Melhor Montagem: Dunkirk, Lee Smith

Melhor Fotografia: Blade Runner 2049, Roger A. Deakins

Melhores Efeitos Visuais: Blade Runner 2049, John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert e Richard R. Hoover

Melhor Montagem de Som: Dunkirk, Richard King e Alex Gibson

Melhor Mistura de Som: Dunkirk, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo e Mark Weingarten

Melhor Caraterização: A Hora Mais Negra, Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick

Melhor Guarda-Roupa: Linha Fantasma, Mark Bridges

Melhor Banda Sonora: A Forma da Água, Alexandre Desplat

Melhor Canção Original: Remember Me, de Coco

Melhor Filme de Animação: Coco, Lee Unkrich e Darla K. Anderson

Melhor Curta-Metragem (Imagem Real): The Silent Child, Chris Overton e Rachel Shenton

Melhor Curta-Metragem de Animação: Dear Basketball, Glen Keane e Kobe Bryant

Melhor Filme Estrangeiro: Uma Mulher Fantástica, Sebastián Lelio (Chile)

Melhor Documentário: Icarus, Bryan Fogel e Dan Cogan

Melhor Documentário (Curta-Metragem): Heaven is a Traffic Jam on the 405, Frank Stiefel