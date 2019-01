Os vencedores dos SAG Awards 2019

Assim Nasce uma Estrela foi o filme que obteve o maior número de nomeações nos SAG Awards 2019 – e entre as quatro, Lady Gaga, na categoria de Melhor Atriz. Outro grande destaque ficou para o filme BlackKksman: O Infiltrado, de Spike Lee.

Emily Blunt, que foi nomeada duas vezes: como Melhor Atriz, em O Regresso de Mary Poppins, e Melhor Atriz Secundária, em Um Lugar Silencioso, levou para casa o prémio de Melhor Atriz Secundária.

Nos prémios para Televisão, a série The Marvelous Mrs. Maisel foi a grande vencedora da noite, tendo garantido Melhor Elenco, Melhor Ator e Melhor Atriz de Comédia.

A cerimónia da 25ª edição dos Annual Screen Actors Guild Awards contou com a atriz Megan Mullally como anfitriã. Veja aqui a lista completa dos vencedores:

CINEMA

Melhor Ator

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Assim Nasce uma Estrela

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book - Um Guia Para a Vida

John David Washington, BlacKkKlansman: O Infiltrado

Melhor Atriz

Emily Blunt, O Regresso de Mary Poppins

Glenn Close, A Mulher

Olivia Colman, A Favorita

Lady Gaga, Assim Nasce uma Estrela

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Melhor Ator Secundário

Mahershala Ali, Green Book - Um Guia Para a Vida

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman: O Infiltrado

Sam Elliott, Assim Nasce uma Estrela

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Melhor Atriz Secundária

Amy Adams, Vice

Emily Blunt, Um Lugar Silencioso

Margot Robbie, Maria, Rainha dos Escoceses

Emma Stone, A Favorita

Rachel Weisz, A Favorita

Melhor Elenco

Assim Nasce uma Estrela

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Bohemian Rhapsody

Asiáticos Doidos e Ricos

Melhor Elenco de Ação

Homem-Formiga e a Vespa

Vingadores: Guerra do Infinito

A Balada de Buster Scruggs

Black Panther

Missão: Impossível – Fallout

TELEVISÃO

Melhor Ator de Filme para TV ou Série

Antonio Banderas – Genius

Darren Criss – American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace

Hugh Grant – A Very English Scandal

Anthony Hopkins – King Lear

Bill Pullman – The Sinner

Melhor Atriz de Filme para TV ou Série

Amy Adams – Sharp Objects

Patricia Arquette – Escape at Dannemora

Patricia Clarkson – Sharp Objects

Penélope Cruz – American Crime Story: O Asssassinato de Gianni Versace

Emma Stone – Maniac

Melhor Ator de Drama

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, This is Us

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

John Krasinski, Jack Ryan

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Melhor Atriz de Drama

Julia Garner, Ozark

Laura Linney, Ozark

Elizabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Melhor Elenco de Drama

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

Ozark

This is Us

Melhor Ator de Comédia

Alan Arkin – The Kominsky Method

Michael Douglas – The Kominsky Method

Bill Hader – Barry

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Henry Winkler – Barry

Melhor Atriz de Comédia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Alison Brie – Glow

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Jane Fonda – Grace e Frankie

Lily Tomlin – Grace e Frankie

Melhor Elenco de Comédia

Atlanta

Barry

Glow

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Ação de Elenco em Série Comédia ou Drama

Glow

Demolidor

Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld

The 55th Annual SAG Life Achievement Award

Alan Alda