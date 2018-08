Os vencedores do MTV Video Music Awards

A noite da 35ª cerimónia dos MTV Video Music Awards foi das mulheres. A rapper Cardi B era a mais nomeada – em dez categorias –, e levou três galardões para casa, mas a grande vencedora foi Camila Cabello, a cantora nascida em Havana e com apenas 21 anos, que garantiu dois dos prémios mais desejados: o de Artista do Ano e de Vídeo do Ano, este com o single "Havana".

Outro grande destaque ficou com Jennifer Lopez, homenageada com o Michael Jackson Video Vanguard Award, um prémio dado por toda a carreira e já vencido por nomes como The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Madonna, U2, Kanye West, Rihanna e David Byrne. A cantora e atriz também protagonizou um dos grandes momentos da cerimónia, com uma atuação cheia de efeitos visuais ao cantar um medley com os grandes sucessos de sua carreira.

Se por um lado a cerimónia – que teve lugar no Radio City Music Hall, em Nova Iorque – teve grande importância para as mulheres, os homens ficaram-se em grande parte por vitórias em categorias técnicas. Confira a lista completa:

Vídeo do Ano

Camila Cabello – "Havana" [feat. Young Thug]

Melhor Colaboração

Jennifer Lopez – "Dinero" [feat. DJ Khaled & Cardi B]

Melhor Artista Novo

Cardi B

Artista do Ano

Camila Cabello

Melhor Vídeo - Latina

J Balvin – "Mi Gente" [feat. Willy William]

Canção do Ano

Post Malone – "rockstar" [feat. 21 Savage]

Melhor Vídeo - Pop

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

Melhor Vídeo - Hip-Hop

Nicki Minaj – "Chun-Li"

Prémio PUSH para Artista do Ano

Hayley Kiyoko

Canção do Verão

Cardi B / Bad Bunny / J Balvin: "I Like It"

Prémio Michael Jackson para Vanguarda em Vídeo

Jennifer Lopez

Melhor Vídeo - Dance

Avicii feat. Rita Ora – "Lonely Together"

Melhor Vídeo - Rock

Imagine Dragons – "Whatever It Takes"

Vídeo com Mensagem

Childish Gambino – "This Is America"

Melhor Cinematografia

The Carters – "APES**T"

Melhor Realização

Childish Gambino – "This Is America"

Melhor Direção Artística

The Carters – "APES**T"

Melhores Efeitos Visuais

Kendrick Lamar & SZA – "All The Stars"

Melhor Coreografia

Childish Gambino – "This Is America"

Melhor Edição

N.E.R.D – "Lemon" [feat. Rihanna]