Se ainda não sabe o que oferecer a alguns familiares e amigos, os hóteis Vila Galé têm várias boas ideias para dar. Este ano, o grupo teve a iniciativa de apresentar vouchers que podem dar direito a presentes e que vão além do previsível.

Dormidas, experiências gastronómicas, massagens ou vinhos são alguns dos presentes em forma de voucher que pode comprar. Válidos tanto em Portugal como no Brasil e com valores dos €75 aos €200, pode escolher entre vouchers de Bronze, Prata e Ouro, dando acesso a uma noite para duas pessoas com pequeno almoço incluído, em qualquer um dos 32 hotéis Vila Galé.

Os vouchers podem ser adquiridos em qualquer hotel do grupo, em Portugal, mas também através do departamento de marketing do grupo, enviando um pedido através do site.