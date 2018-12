Os novos nomeados para os Óscares 2019

A lista completa das nomeações para a 91.ª edição dos Prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas será anunciada apenas no dia 22 de janeiro de 2019. Entretanto, a Academia já adiantou quais os filmes indicados para nove categorias: Melhores Efeitos Especiais, Melhor Caraterização, Melhor Banda Sonora, Melhor Canção Original, Melhor Curta-Metragem de Animação, Melhor Curta-Metragem de Live-Action, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Documentário e Melhor Documentário Curta-Metragem. Conheça-os todos em baixo. Sobre o novo apresentador ou apresentadora da cerimónia, após Kevin Hart desistir de apresentar a os Óscares de 2019, ainda não foi divulgada nenhuma informação.

Melhores Efeitos Visuais

Bem-Vindos a Marwen

Black Panther

Christopher Robin

Han Solo: Uma História de Star Wars

Homem-Formiga e a Vespa

Mundo Jurássico: Reino Caído

O Primeiro Homem na Lua

O Regresso de Mary Poppins

Ready Player One: Jogador 1

Vingadores: Guerra do Infinito

Melhor Caraterização

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Bucha & Estica

Maria, Rainha dos Escoceses

Na Fronteira

Suspiria

Vice

Melhor Banda Sonora

Aniquilação

Asiáticos Doidos e Ricos

A Balada de Buster Scruggs

A Morte de Estaline

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

If Beale Street Could Talk

Ilha dos Cães

Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

O Primeiro Homem na Lua

O Regresso de Mary Poppins

Ready Player One: Jogador 1

Um Lugar Silencioso

Vice

Vingadores: Guerra do Infinito

Melhor Canção Original

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, do filme A Balada de Buster Scruggs

Treasure, do filme Beautiful Boy

All The Stars, do filme Black Panther

Revelation, do filme Boy Erased

Girl In The Movies, do filme Dumplin’

We Won’t Move, do filme O Ódio Que Semeias

The Place Where Lost Things Go, do filme O Regresso de Mary Poppins

Trip A Little Light Fantastic, do filme O Regresso de Mary Poppins

Keep Reachin, do filme Quincy

I’ll Fight, do filme RBG

A Place Called Slaughter Race, do filme Ralph vs Internet

OYAHYTT, do filme Sorry to Bother You

Shallow, do filme Assim Nasce Uma Estrela

Suspirium, do filme Suspiria

The Big Unknown, do filme Viúvas

Melhor Curta-Metragem de Animação

Age of Sail

Animal Behaviour

Bao

Bilby

Bird Karma

Late Afternoon

Lost & Found

One Small Step

Pépé le Morse

Weekends

Melhor Curta-Metragem de Live-Action

Caroline

Chuchotage (Susotázs)

Detainment

Fauve

Icare

Marguerite

May Day

Mother

Skin

Wale

Melhor Filme Estrangeiro

Pássaros de Verão, da Colômbia

O Culpado, da Dinamarca

Nunca Deixes de Olhar: A arte não tem identidade, da Alemanha

Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões, do Japão

Ayka, Cazaquistão

Cafarnaum, do Líbano

Roma, do México

Cold War - Guerra Fria, Polónia

Beoning, da Coreia do Sul

Melhor Documentário

Charm City

Communion

Crime + Punishment

Dark Money

The Distant Barking of Dogs

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Kinder des Kalifats

On Her Shoulders

RBG

Shirkers

El silencio de otros

Three Identical Strangers

Won’t You Be My Neighbor?

Melhor Documentário Curta-Metragem

Black Sheep

End Game

Lifeboat

Los Comandos

My Dead Dad’s Porno Tapes

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.

’63 Boycott

Women of the Gulag

Zion