Clube Lisboeta

Para quem gosta de aproveitar o dia, nada como começa-lo bem cedo com um brunch no Clube Lisboeta, no Príncipe Real. A proposta da chef Karin Gama é transportar-nos para uma viagem pelos quatro cantos do mundo, explorando novos sabores de forma saudável. O brunch I (€16) inclui as já famosas panquecas de cacau, banana, aveia, geleia do Clube e calda de chocolate, uma tosta de ovos mexidos, requeijão tradicional, pesto de ervas e brotos, um bowl de iogurte natural, compota do Clube de frutas da época, mel e granola caseira de curcuma e as bebidas do costume. Já o brunch II (€20) tem a deliciosa tosta de abacate com Pico de Gallo, uma tapioca de queijo da Serra, banana e canela, um bowl de iogurte natural, frutas frescas, mel e granola do Clube com nibs de cacau. Além da fartura do brunch, não deixe de provar o surpreendente pastel de nata salgado (€10).

O brunch diário é servido até às 17h. O Clube Lisboeta fica na Rua Escola Politécnica, nº84/90, Príncipe Real, 1250-102 Lisboa e está aberto de segunda a quinta-feira, das 08h às 01h (a cozinha encerra às 23h), e de sexta-feira a domingo, das 09h às 02h (a cozinha encerra à 23h30).

Segundo Muelle

Um dos melhores peruanos da capital tem novidades na carta, desculpa mais do que perfeita para marcar um encontro de fim de ano. Comece com a delicosa Chicha Morada com pisco (€7,50) e com o couvert Segundo Muelle (€3,75), que inclui os chifles, chips de banana pão frita, com molho de Ají Amarillo, malagueta amarela, pimento amarelo e sumo de lima e também a cancha, uma variedade de milho peruano frito. Há uma nova entrada que vale a visita só por si: a causa crocante com camarones (€14), um delicioso rolo crocante de puré de batata aromatizado com ají amarillo (malagueta peruana amarela), recheado com abacate e queijo creme, acompanhado com camarões salteados em soja.

Para quem estiver a controlar os excessos do fim de ano, peça a ensalada de atún oriental (€15). Outra opção com atum é o linguini al pesto con atún a la pimenta (€19,50). Para finalizar a festa peruana, peça a sobremesa tres leches (€5,50), um inesquecível bolo húmido de três leites coberto com chantilly e polvilhado com chocolate.

O Segundo Muelle fica na Praça Dom Luís I 30, 1200-152 Lisboa e funciona de domingo a quinta-feira das 12h à 24h e todas as sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados das 12h à 01h.

Chutnify

O restaurante indiano pode passar despercebido neste cantinho do Príncipe Real, mas vale mesmo a pena entrar e deliciar-se com os pratos do sul da Índia que aqui se servem. A carta tem algumas novidades, como as entradas papdi chaat (€6), uma hóstia crocante com romã, regada com molho de iogurte, hortelã e tamarindo, e a deliciosa palak pakora (€5,50), patanisca indiana de farinha de grão e espinafres. Nos pratos principais, as novidades são o chicken malai kabab (€9,50), frango tandoor marinado em iogurte e especiarias e o campeão lamb biryani (€16,50), com camadas de borrego e arroz com especiarias e frutos secos, servido com iogurte. Para fechar, não fique indeciso e escolha a sobremesa dessert sampler (€8,50), que inclui o gajar ka halwa, o refrescante mousse de manga e o sago paysam.

O Chutnify fica na Travessa da Palmeira 44/46, 1200-311 Lisboa e está aberto na hora do almoço (das 13h às 16h) aos sábados, domingos e feriados. Ao jantar, funciona de domingo a quarta-feira, das 19h às 23h, e de quinta-feira a sábado, das 19h às 24h.

Pão à Mesa - Com Certeza

Comece por provar a broa com a manteiga de enchidos feita na casa, ambos parte do couvert (€4) e uma ótima forma de iniciar o banquete. Para entrada, surpreenda-se com a apresentação e o sabor do choco com saudades do verão (€11,50), flambado na mesa. Nos pratos principais, destacamos o bacalhau e o cozido do chef José Lopes (€16) e as bochechas de porco, camarão e couve-flor (€16). O Pão à Mesa tem mesas grandes, ideais para grupos ou famílias e alguns pratos ideais para partilhar. Não vá embora antes de pedir a deliciosa e crocante torta de laranja do Algarve e maracujá (€7).

O Pão à Mesa - Com Certeza fica na Rua Dom Pedro V 44, 1250-094 Lisboa e está aberto à hora do almoço (das 12h às 16h) aos sábados e domingos. Ao jantar, funciona de domingo a quinta-feira, das 18h30 às 23h, e de sexta-feira a sábado, das 18h30 às 24h.