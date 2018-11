A Black Friday está quase aí e os bons descontos também. A cadeia Vila Galé organizou três dias de descontos, de 23 a 26 de novembro, em hotéis de norte a sul do País.

Todas as reservas feitas nas 21 unidades de quatro estrelas do grupo hoteleiro vão estar com um preço por noite a partir de €50, seja num quarto single ou duplo standard, com pequeno-almoço incluído. Os mesmos quartos, mas nos hotéis de cinco estrelas – como o Vila Galé Sintra e Vila Galé Collection Palácio dos Arcos –, vão ter preços-base de €80.

Esta campanha só é válida em estadias de 23 de novembro a 31 de março, exceção feita ao período entre 28 de dezembro deste ano a 1 de janeiro do próximo.





As reservas só poderão ser feitas através dada Vila Galé ou online com o código promocional