NOS Primavera Sound, no Porto

De 7 a 9 de junho

O festival vai contar com Lorde, Rhye, Tyler, The Creator, entre outros, no Parque da Cidade. Os bilhetes diários custam €60 e os passes gerais disponíveis custam €125. Para mais informações, visite nosprimaverasound.com.

Rock in Rio Lisboa

De 23 a 24 e 29 a 30 de junho

O Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo. Esta será a 8.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que chegou a Portugal em 2004. Em junho, o evento estará então de volta ao Parque da Bela Vista para quatro dias de muita música e festa, com Muse, Bruno Mars, The Killers, Demi Lovato, Anitta, Katy Perry, Jessie J e muito mais.

Há bilhetes diários a €69 e passes de dois dias a €117. A única data já esgotada é o dia 24 de junho. Para mais informações, visite rockinriolisboa.sapo.pt.

NOS Alive, em Algés, Lisboa

De 12 a 14 de julho

Com Pearl Jam, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Nine Inch Nails, Jack Whitee, The National. O dia 14 está esgotado desde dezembro do ano passado, mas ainda há bilhetes diários para os outros dias e passes. Será novamente no Passeio Marítimo de Algés. Para mais informações, visite nosalive.com.

Super Bock Super Rock, em Lisboa

De 19 a 21 de julho

No Parque das Nações, a 24.ª edição inclui um cartaz com Julian Casablancas + The Voidz, The XX, Justice, Travis Scott, entre outros. Até 30 de junho, os bilhetes diários custarão €55 e os passes €109. Para mais informações, visite superbocksuperrock.pt.

Festival Músicas do Mundo, em Porto Covo e Sines, na Costa Alentejana

De 19 a 22 de julho (em Porto Covo) e de 23 a 28 de julho (em Sines)

Abre-se à folk, ao jazz, à música alternativa, à fusão e às músicas urbanas. O Festival de Música já tem confirmados BaBa ZuLa, da Turquia, C4 Trío, da Venezuela, The Correspondents, do Reino Unido, Guy One, do Gana, e muitos outros. As entradas custam a partir de €10. Para mais informações, visite fmmsines.pt.

Boom Festival, Idanha-a-Nova, em Castelo Branco

De 22 a 29 de julho

Éum dos maiores do mundo e recebe milhares de estrangeiros. Acontece apenas de dois em dois anos, e este é um deles. Infelizmente, todos os bilhetes já estão esgotados. Seguindo uma tradição do festival, um país é convidado a visitar o evento, e este ano é a Costa Rica. Para mais informações, visite boomfestival.org.

MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, em Odemira

De 7 a 11 de agosto

A 22.ª edição acontece na Herdade da Casa Branca e tem Shawn Mendes, Desiigner, Marshmello, entre outros. Até 31 de julho, os bilhetes vão custar €115 para o passe geral, €50 para o diário e €200 para o passe exclusive. Para mais informações, visite sudoeste.meo.pt.

Neopop Festival, em Viana do Castelo

De 9 a 11 de agosto

O festival de música eletrónica realiza-se junto ao Forte de Santiago da Barra. Já estão confirmados Bem Klock, Jeff Mills e Solomun. Os bilhetes têm valores a partir de €90. Para mais informações, visite neopopfestival.com.