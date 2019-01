Música Maestro!

Novo ano, novos palcos, novas sonoridades. Os Massive Attack regressam a solo nacional para um muito aguardado concerto que acontece a 18 e a 19 de fevereiro no Campo Pequeno, em Lisboa. Aí será revelado MezzanineXX1, um espectáculo audiovisual com produção de Elizabeth Fraser, a vocalista dos saudosos Cocteau Twins que volta a colaborar com a banda de Bristol (desde €24).



Em março é a vez de ouvirmos o brasileiro Silva, a 21, na Casa da Música, no Porto, e no dia 29 no Capitólio, em Lisboa (a partir de €20).



A 6 de abril, Dave Matthews Band também atua, na Altice Arena.



Logo a 1 de maio, os Metallica tocam no Estádio do Restelo (desde €70) e os Backstreet Boys atuam na Altice Arena, a 11 (desde €35).



No primeiro dia do mês seguinte, Ed Sheeran promete um concerto memorável no Estádio da Luz, em Lisboa.



Em julho, e durante o festival NOS Alive, os The Cure atuam a 11 e Bon Iver a 13 (passe diário a €65). Também os britânicos Muse tocam no Passeio Marítimo de Algés, a 24 do mesmo mês (€60), para apresentar o disco Simulation Theory. No mesmo dia, Diana Krall promete uma noite especial no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.



Adorado por muitos, Michael Bublé regressa a Portugal no dia 30 de setembro para dar a conhecer o álbum Love.





As estreia do ano no Cinema