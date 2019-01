Michelle Obama não é só a antiga primeira-dama dos EUA. No ano em que lançou o seu muito aguardado livro autobriográfico Becoming, considerado pela Máxima um dos melhores do ano passado, Michelle foi uma das personalidades femininas mais marcantes de 2018.



Publicado em novembro e aplaudido pela crítica, Becoming reflete de forma íntima sobre o seu percurso pessoal e profissional. Aqui e também na carta que Michelle escreveu ao seu "eu" mais novo, recordou momentos que marcaram a sua vida, entre eles a sua infância e adolescência, a morte do pai, a sua história de amor com Barack Obama ou os problemas de infertilidade que enfrentou antes de ter as duas filhas.