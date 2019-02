Os 30 jovens mais influentes da Europa

Parece que o segredo para o sucesso é começar a trabalhar cedo para concretizar objetivos. A prova disso é a britânica Anya Taylor-Joy por exemplo, que com 22 anos já protagonizou filmes como The Witch e Split. A atriz tem ainda três filmes em pré-produção e está em gravações para o Playmobil: The Movie. Outro caso de êxito é a britânica Jorja Smith que trabalhava como barista num Starbucks em Londres antes de ser descoberta aos 21 por Drake no SoundCloud. A música chamou à atenção do rapper, que a convidou para colaborar no seu álbum More Life.

No âmbito da saúde, uma das homenageadas é Edel Browne, a irlandesa que inventou um tratamento para um dos sintomas do Parkinson aos 15 anos conseguiu, seis anos depois, o patrocínio de uma empresa que vai comercializar o produto. No desporto, são distinguidos vários nomes e embora todos os desportistas incluídos sejam vencedores de medalhas de ouro, o destaque vai para Dina Asher-Smith, que com 23 anos se destacou no Campeonato Europeu de Atletismo e nos Jogos Olímpicos de 2016.

Portugal também conta com quatro jovens na lista. O bailarino Marcelino Sambé, Filipa Neto e Lara Vidreiro, ambas empreendedoras no comércio de vestuário de luxo e Francisco Rodrigues dos Santos, presidente da Juventude Popular do CDS/PP.

Dos 34 países europeus incluídos, a lista completa conta com nomes como Jari Hazelebach, Tom Holland, IAMDDB, Martin Larsson, Ivan Mrvosl, Mura Masa, Aya Nakamura, Octavian, Arnaud Pourredon, Florence Pugh, Giacomo Rovero, Sigrid, Pierre Silfver, Harry Stebbings, Francesca Velicu e Rasmus Borregaard Winther.