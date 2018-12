- A Persuasão Feminina, Meg Wolitzer

- Aqui Estou, Safran Foer

- Becoming, Michelle Obama

- Berta Isla, Javier Marías, Alfaguara

- Feel Free, Zadie Smith

- Fora de Si, Sasha Marianan Salzmann, Dom Quixote

- Irmão de Gelo, Alicia Kopf

- Manobras de Guerrilha, Bruno Vieira Amaral, Quetzal

- My Year of Rest and Relaxation, Ottessa Moshfegh

- Neon in Daylight, Hermiome Hoby

- No Jardim do Ogre, Leila Slimani

- O Ano do Pensamento Mágico, Joan Didion, Cultura

- O Poder, Naomi Alderman, rocaeditorial

- Os Ricos, Maria Filomena Mónica

- Querida Yeawele, Chimamanda Ngozi Adichie

- Sing Unburied Sing, Jesmyn Ward

- The Terrible, Yrsa Daley-Ward

- The Wind in My Hair - My Fight For Freedom in Modern Iran, Masih Alinejad

- Tudo é Possível, Elizabeth Strout

- Um Cavalo Entra Num Bar, David Grossman. Dom Quixote