O consórcio Unicode aprovou os 157 novos emojis que vão integrar os nossos smartphones. Os ruivos, os de cabelo encaracolado, de cabelo branco e carecas integram agora o Emoji 11.0. Mas há mais novidades, com a entrada de animais, como o mosquito, o papagaio ou o pavão, novas partes do corpo humano e vários utensílios do dia a dia, como o sabonete e a vassoura. Conte ainda com o cupcake e o bagel, bem como alguns desportos novos, por exemplo, softball.