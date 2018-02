Depois do discurso poderoso e inspirador que fez ao receber o prémio Cecil B. DeMille nos Golden Globes, a 8 de janeiro, onde falou dos escândalos sexuais, das questões raciais, de género, entre outras, e disse a todas as mulheres que "um novo dia está no horizonte", as redes sociais encheram-se de pedidos e mensagens para que Oprah Winfrey se candidatasse a Presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2020.

Até Donald Trump chegou a comentar as especulações, afirmando que uma campanha contra Oprah seria "divertida", mas que ele seria o vencedor.