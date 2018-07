Depois de Os Pobres, Maria Filomena Mónica estuda Os Ricos (Esfera dos Livros). A socióloga reuniu memórias, apontamentos e entrevistas num processo de investigação, onde analisa as biografias de alguns dos homens e mulheres mais ricos do país, desde o primeiro duque de Palmela a Dona Antónia Ferreira, passando por contemporâneos como António Champalimaud, Américo Amorim ou Belmiro de Azevedo. Também Lídia Jorge está de regresso com Estuário (Dom Quixote), romance onde conta a história de um homem tão vulnerável como sonhador que, depois de uma missão humanitária, regressa a casa mudado e mutilado, sendo forçado a experienciar outro tipo de fragilidades. Muito elogiada pela imprensa internacional, a argentina Claudia Piñero volta a destacar-se em Uma Pequena Sorte (Dom Quixote), um thriller que envolve o leitor na história de uma mulher que regressa ao seu país, 20 anos depois, para se reencontrar com o passado e, eventualmente, com uma nova vida. Nomeado para o Prémio do Livro Alemão 2017 (feito raro para um romance de estreia), Fora de Si (Dom Quixote), de Sasha Marianna Salzmann, conta a história de um irmão e de uma irmã, gémeos, especialmente cúmplices até ao dia em que ele desaparece sem deixar rasto, obrigando-a a procurar respostas – dentro (da família) e fora de si.