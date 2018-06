Os rumores da criação de uma prequela começaram em maio do ano passado, quando George R. R. Martin, o autor do livro que serviu de base à série Guerra dos Tronos, anunciou a discussão de projetos e histórias. Mais tarde, em setembro, surgiram notícias de que Bryan Cogman, um dos produtores, já estaria a trabalhar nas mesmas, em conjunto com Martin. Também os argumentistas Max Borenstein, Brian Helgeland e Carly Wrey estariam a trabalhar no argumento da possível prequela.