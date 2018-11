A grande mesa de reuniões desenhada por Marco Sousa Santos e colocada logo à entrada diz muito sobre o posicionamento deste novo espaço inaugurado no verão, no centro histórico de Tavira. A Ozadi Concept Store nasce como uma montra privilegiada para o hotel que lhe dá o nome e que fica ali bem perto, nas imediações de Tavira, e, por isso mesmo, é um perfeito prolongamento da sua filosofia de conforto, bem-estar, descontração e qualidade, tendo sempre na ideia de partilha uma premissa essencial.

Com cerca de 100 metros quadrados, este novo espaço pisca o olho a toda a família, não tivesse sido contemplado um playground para os mais pequenos, com jogos, brinquedos e espaço suficiente para desenvolver várias atividades. Enquanto os mais pequenos brincam, os pais podem explorar o wine bar, de onde saem não só alguns dos melhores vinhos nacionais mas também tapas de inspiração algarvia, com doces incluídos, servidos em peças de porcelana desenhadas pela ceramista Teresa Pavão. Saboreado o obrigatório Dom Rodrigo, é tempo de partir à descoberta da loja, com uma oferta bem diversificada de produtos, selecionados com a curadoria da agência criativa O Apartamento. Artesanato com toque autoral, produtos gourmet, perfumaria e óleos essenciais, revistas, propostas de criadores nacionais e marcas estrangeiras – assim se desenha um universo de produtos e inspirações para descobrir devagar. Dentro daquelas paredes a proposta é precisamente essa: deixar correr o tempo, sem qualquer tipo de pressão que não seja a do bem-estar natural. Além das compras, e porque a ideia é que a loja seja uma espécie de portal mágico de acesso ao hotel, também é possível adquirir experiências Ozadi. Dos tratamentos de spa aos passeios a cavalo pela Ria Formosa, sem esquecer os passeios de barco ou de bicicleta, as atividades desportivas e os deliciosos piqueniques. Um leque de programas para colorir os dias que serão ainda mais perfeitos se terminarem no hotel.

Instalado num edifício projetado nos anos 70 e renovado em 2014, o Ozadi Hotel conta com 77 quartos e ganha vida em redor do terraço suspenso e coberto, debruçado sobre a piscina, ponto de ligação entre os dois restaurantes disponíveis: o Ozadi Terrace, para refeições mais leves e rápidas, e o Orangea Bistro, para jantares demorados. É nesse triângulo de lazer e prazer, com vista para uma perfeitamente redonda árvore-da-borracha, que se mantém viva e resplandecente desde a primeira vida do hotel, que se respira a vida deste lugar. Suspenso no tempo e sempre apetecível para quem quer respirar e recomeçar, independentemente do que dizem os termómetros ou ditam as estações.

Ozadi Concept Store

Rua da Liberdade, 95, Tavira

www.ozaditavirahotel.com

T. +351 281 38 17 70