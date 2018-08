É a própria apresentadora que o diz: "O Oprah Winfrey Show foi um presente para mim e, acredito, um presente para a Cultura" numa entrevista a propósito da abertura da exposição The Oprah Winfrey Show and American Culture no National Museum of African American History & Culture, em Washington.

A exposição está aberta ao público até Junho de 2019 e revela os segredos do sucesso de um programa que revolucionou a Televisão (e a América) e tornou Oprah um ícone que passou do pequeno ecrã (onde recebeu 49 prémios Emmy) para tema de teses universitárias, movimentos de solidariedade internacional e, até, para o panorama político.

O Oprah Winfrey Show continua a ser o talk-show mais bem cotado da história da televisão americana. Desde que foi para o ar, a 8 de setembro de 1986, até ao último episódio, emitido a 25 de maio de 2011, houve 4561 programas com uma média de audiência entre os 10 e 20 milhões de espetadores por dia. Afinal quem é que nunca viu, pelo menos, um episódio "do programa da Oprah"?

Saiba mais sobre esta exposição aqui.

E veja o vídeo de apresentação.