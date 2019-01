Aquele que é um dos maiores estabelecimentos prisionais dos Estados Unidos da América é também o sítio onde se faz o melhor bolo de cenoura do país, ao ponto de se venderem mais de 60 mil fatias por ano.

A "ilha prisional" situada em Nova Iorque, Rikers Island, também conhecida por Ilha de Alcatraz, tem aquela que é uma das maiores prisões do mundo, albergando também alguns dos mais violentos criminosos.

No entanto, o bolo feito pelos próprios presidiários tem vindo a ganhar um sucesso notável e foi eleito o melhor da América, segundo o Wall Street Journal.





Uma receita com cerca de 50 anos criada dentro da própria prisão, onde se produzem cerca de 2,500 bolos anualmente, o que resulta em 62,500 fatias, servidas em ocasiões de celebração como Ação de Graças, Natal e o fim do Ramadão. Todo o processo de confeção é pretende promover oe oentre os presidiários, ao mesmo tempo que serve dede que os presidiários ainda são

Segundo a própria prisão, o primeiro bolo de cenoura terá sido cozinhado por volta de 1940.

View this post on Instagram F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"> Paris has croissants.

Belgium has waffles. And Rikers Island has carrot cake. The spiced loaf is the New York City jail's most famous food and the only dessert served on holidays.? ? The more than 50-year-old bakery inside one of the nation's most notorious jail complexes produces about 2,500 loaves annually, resulting in 62,500 slices served (without frosting) on occasions including Thanksgiving, Christmas and the end of Ramadan.? ? "It's synonymous with Rikers," said E. Glenn O'Connor, the jail system's director of nutritional services.? ? Understanding jail carrot cake requires understanding the outsize role of food behind bars. It can incite riots, keep peace and is a currency to be traded. In a world of shackles and bars and someone else's rules, it is a reminder to some that you're still human.? ? According to Rikers Island lore, staff first made carrot cake in a jail bakery in the 1940s. Soon after, the recipe was formalized and the cake became a holiday mainstay—the island's only sanctioned treat.? ? Read more at the link in our bio.? ? : @steveremich for @wsjphotos