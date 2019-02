Entrar pelas portas do Ritz Four Seasons Hotel Lisboa é dar passos para uma realidade paralela onde tudo parece correr perfeitamente bem e nunca fora da ordem. A pensar nos pares mais exigentes e que procuram um jantar especial para celebrar o Dia dos Namorados, o restaurante Varanda preparou um menu de São Valentim que conta a história dos lovebirds mais famosos do mundo: o Kiwi e a Siouxsie - que têm até uma conta de Instagram dedicada ao casal de pássaros (com mais de 50 mil seguidores!).

O menu criado pelo sous chef executivo Carlos Cardoso utiliza os melhores ingredientes da época transformados em apresentações tão bonitas quanto saborosas. À chegada para jantar, os casais serão recebidos com o cocktail S. Valentim, feito com gin Brockmans, limoncello, pimenta rosa e hibiscos. Sem querer estragar a surpresa, contamos um segredo: quando a bebida chega, é aplicado um spray de perfume de frutos vermelhos sobre a taça. E mal começou a experiência.

O primeiro sabor a explodir na boca é o do amuse-bouche, um rolo de batata com caranguejo real, caviar Neuvic e borragem, crocante e levemente salgado. Dando continuidade às entradas, serve-se o tártaro de vitela, rábano picante e flores de Alisson, que dão um toque de cor e romance. À mesa, também há o cesto de pães feitos diariamente no hotel, acompanhados das manteigas trufada e de rúcula com citrinos.

O primeiro prato principal chega num bowl perfeitamente empratado com salmonete braseado em folhas de amaranto, cinza de alecrim e flor de sal fumada. O crocante em forma de espinha de peixe sobre o prato é feito de batata-doce e pimentão. O aroma que invade a mesa lembra-nos o de uma lareira, o que não poderia ser mais romântico e apropriado para a ocasião. Se precisar de sugestão de vinho para acompanhar este momento, peça o Alfaiate 2017, da Península de Setúbal, que vai ajudar a equilibrar a intensidade do salmonete. Já para o segundo prato, um delicioso carabineiro, camarão Marreco, emulsão de coco e lima-da-pérsia Beignet de crustáceos, pó de aipo e combawa, vale a pena pedir uma taça de Gonçalves Faria 2013, da Beira Atlântico, porque as notas de limonada acompanham perfeitamente o sabor dos mariscos.

Antes de seguir para o prato de carne vermelha, é servido um granizado de água de rosas para limpar o palato e degustar da melhor forma o macio novilho irlandês maturado, com puré de beterraba, gel de groselhas e molho de pimenta Voatsiperifery. Para combinar com as notas de rosas, o vinho Aliás 2015, da Bairrada, tem uma acidez fresca, mas controlada, que conjuga no ponto ideal com o molho.

Para criar a sobremesa, o sous chef de pastelaria Diogo Lopes inspirou-se na história entre os dois lovebirds para confecionar o biscuit de bergamota, cremoso de morango, flor de sabugueiro e sorbet de Gari, um tipo de gengibre confitado, fresco e picante. Para terminar a noite em tom de celebração, peça um Diebolt Vallois Rosé Champagne, um rosé bruto frutado que combina com a sobremesa e os deliciosos petit fours que chegam de seguida e que incluem o financier de ananás, a tartelete de chocolate, o doce de maracujá, o macaron de cassis e a trufa de caramelo. Um brinde ao amor!

Onde? Restaurante Varanda no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa – R. Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lisboa. Quando? Quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Preço: €110 por pessoa (inclui um cocktail de S.Valentim). Reservas: 21 381 1400.