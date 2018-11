O inverno está a chegar e a última temporada de Game of Thrones também

A nova temporada de Game of Thrones vai estrear em abril de 2019, ainda que os fãs mais atentos da série já o suspeitassem.

De forma a promover os últimos 6 episódios da série, o canal HBO lançou uma hashtag relativa ao desfecho final da temporada. #ForTheThrone (Pelo trono) faz referência à derradeira luta que vai determinar quem irá ganhar (ou perder) poder. A criação desta hashtag consiste numa campanha de marketing global que nos vai acompanhar até ao final de Game of Thrones.

Além do teaser disponibilizado no Instagram oficial da série, também serão divulgados posters das personagens através das plataformas oficiais da série e ainda a criação de um emoji customizado que aparecerá cada vez que os fãs fizerem um tweet na rede social Twitter com as hashgtags #GoTS8, #ForTheThrone ou #PorElTrono.