O festival IndieJúnior 2019 regressa ao Porto

A terceira edição do IndieJúnior Allianz começa a 29 de janeiro na Reitoria da Universidade do Porto, com uma programação de filmes, oficinas e debates dedicadas às crianças e jovens. Esta edição terá lugar no Teatro Municipal Rivoli, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett e na Casa das Artes.

Ao longo de seis dias, serão exibidos filmes como Os Salteadores da Arca Perdida, Tempos Modernos, A Ilha do Tesouro e a estreia de Mary e a Flor de Feiticeira. O festival contará ainda com um espaço de exposição onde acontecerão algumas oficinas que irão explorar a imaginação das crianças na criação de histórias com sons.

E já que são as crianças as principais estrelas deste festival, após a competição internacional de curtas e longas metragens avaliadas por um leque de jurados portuenses, serão elas a eleger o vencedor do Grande Prémio do Público.