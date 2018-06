1961 marca o início deste espaço que, na altura, era o local que recebia atividades culturais, desportivas e recreativas dos funcionários da CP. Décadas passaram-se e, em 2010, foi transformado num bar/terraço, tendo encerrado seis anos depois.

Assim, enquanto se deslumbra com a vista do terraço de 500 m2, poderá desfrutar das opções que a carta do Ferroviário lhe apresenta, onde se inclui Capuccino de Camarão, Sanduíche de barriga de porco cozinhada a baixa temperatura, acompanhada de ananás fresco, cebola picle e salsa verde, o Ceviche de polvo com banana da terra frita, cebola, bacon crocante, coentros e requeijão, o Hot Dog de chorizo argentino com molho de chimichurri e pimento grelhado e os Mexilhões verdes a chalaca. O menu CREATIO, "à prova" no Ferroviário até ao final do verão, foi criado por Nico Martínez-Villalba, um chef colombiano que acaba de chegar a Lisboa. O chef, que trabalhou com celebridades como Lebron James, Rihanna e Justin Bieber, e é especializado em cozinha vegetariana, investigação em permacultura e agricultura biológica, inspirou-se nos sabores tradicionais sul americanos, típicos das ruas da Colômbia, Perú, México, Brasil e Argentina. No bar, destacam-se os cocktails "Miss Xabregas", "1ª Classe", "Smoking Paloma", a Sangria de Maçã e o Espumante da Casa.

Para acompanhar as bebidas, assista à programação que acontece nos dois palcos independentes e na sala de espetáculos, a cargo de Davide Pinheiro, jornalista e DJ, que todas as semanas, selecionará talentos emergentes da cidade, de áreas como a música, cinema, fotografia, pintura, artes plásticas, entre outros. "Acima de tudo, este é um projeto cultural que pretende ser uma "estação" relevante para Lisboa", afirma Davide Pinheiro.





Onde? Rua de Santa Apolónia, 59, Lisboa

Quando? Quarta e quinta, das 18h às 2h; Sexta, das 18h às 3h; Sábado, das 14h às 3h; Domingo, das 14h às 2h; Encerra às segundas e terças.