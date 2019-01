‘O Diário da Nossa Paixão’ será adaptado para um musical da Broadway

O filme romântico O Diário da Nossa Paixão, no qual Ryan Gosling e Rachel McAdams apaixonaram toda a gente, vai tornar-se num musical da Broadway.

Nem o casting nem a data prevista de estreia do musical foram ainda anunciados. Contudo, quem adiantou a novidade foi a cantora e compositora Ingrid Michaelson, que falou à apresentadora Hoda Kotb, esta quinta-feira, no programa Today, da NBC, e anunciou que está a desenvolver o musical há mais de um ano.

“I’m writing a musical … and the musical is ‘The Notebook.’”@ingridmusic had a DELIGHTFUL announcement today!!! pic.twitter.com/3s9RelDMIp — Kathie Lee and Hoda (@klgandhoda) 3 de janeiro de 2019

O espetáculo está a ser escrito por Bekah Brunstetter, produtora da série dramática This is Us, e será produzido em colaboração com o escritor Nicholas Sparks, autor do livro publicado em 1996 no qual o filme de 2004 se baseia, e Kevin McCollum e Kurt Deutsch.

Excited to share BIG NEWS... #TheNotebook is coming to Broadway! Playwright and #ThisIsUs producer Bekah Brunstetter will be writing the adaptation, w/ artist @Ingridmusic handling music and lyrics. Thrilled to work w/ everyone on bringing this to stage! https://t.co/rVAVQYzpxX pic.twitter.com/c4UaHE1FZ7 — Nicholas Sparks (@NicholasSparks) 3 de janeiro de 2019

Vale a pena lembrar que a história conquistou o público e os próprios protagonistas. Ryan Gosling e Rachel McAdams namoraram entre 2005 e 2007 e novamente por um curto período em 2008. O ator canadiano declarou que ficaria muito feliz em reinterpretar a sua personagem nos palcos do teatro.

O novo espetáculo da Broadway segue o mesmo caminho das adaptações musicais de filmes anunciadas nos últimos anos, nomeadamente Clueless, O Diabo Veste Prada e Pretty Woman.