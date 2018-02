Agora, 30 anos após o seu encerramento, as portas do Cineteatro Capitólio reabrem ao público. O renovado Cineteatro Capitólio – Teatro Raul Solnado (nome com o qual foi rebatizado em homenagem a uma das figuras mais icónicas deste cineteatro) estará sob a direção da Sons em Trânsito nos próximos cinco anos e a promotora já apresentou as suas primeiras propostas programáticas para 2018.