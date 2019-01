Se é fã das delícias do Choupana Caffe, temos boas noticias: já vai poder comer as panquecas, os croissants e outras tantas tentações, agora com vista para o Tejo, o Cristo Rei e a Ponte 25 de Abril.

O café fica no Terminal de Cruzeiros, no Cais de Santa Apolónia, com um horário das 8h às 20h. O terminal da autoria do arquiteto João Luis Carrilho da Graça e inaugurado em novembro de 2017 é uma das grandes novas construções da cidade.

O novo Choupana junto ao rio tem particularidades que a primeira morada não tinha: serve brunch todos os dias, das 10h às 17h e refeições completas. Conta ainda com uma sala especial para grupos.

Morada:

Choupana Caffe – Santa Apolónia

Rua Rio Tejo, 1100-281 Lisboa

Horário:

Das 8:00h às 20:00h