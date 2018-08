O Casamento Real: O Duque e a Duquesa de Sussex, é o nome da mais especial exposição no castelo de Windsor. Entre 26 de outubro e 6 de janeiro, pode ver as roupas e os acessórios do casamento de Meghan e Harry. A entrada está incluída na compra do bilhete para a visita do castelo com preços entre os €23 e os €60,95, aproximadamente. O valor das entradas reverte para o Royal Colletion Trust, uma instituição de apoio social. A exposição segue depois para o Palácio de Holyroodhouse, na Escócia, onde estará patente entre junho e outubro do próximo ano.

Recordamos que o vestido da Duquesa foi criado pela designer britânica Clare Waight Keller, diretora artística da casa de moda francesa Givenchy. Já o Duque usou o uniforme de gala da Household Cavalry (os "Blues and Royals"), feito por alfaiates da Dege & Skinner.