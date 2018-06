Há uma nova desculpa para se entrar na porta 9 do Largo da Trindade, em Lisboa. Na verdade, são 14 os motivos. É que a partir de agora, a cozinha do chef mais temperamental (e um dos mais premiados) do mundo, Ljubomir Stanisic, passa a estar aberta todos os dias entre o meio-dia e as duas horas da manhã. São 14 horas de celebração gastronómica em que o melhor do Bistro 100 Maneiras acontece sem pausas e sem quebras, com diferentes menus adaptáveis às diversas horas do dia.

Pense no famoso Burek jugoslavo com queijo e espinafres, ou o Tataki de entrecôte com torricado, cogumelos e ovo, e agora imagine o mesmo nível de mestria aplicada a um prato leve para ser degustado numa hora de almoço, entre uma reunião e outra. É o caso das quatro novas saladas em que só os nomes já criam vontade de provar (e o mais difícil a seguir é escolher qual). São elas: Beets' me (Beterraba e queijo de cabra), Amor e uma quinoa (Quinoa, cogumelos, amêndoas e maçã Granny Smith), Endiviamento Público (Endívias, nozes, queijo curado em carvão e pólen de abelhas) e A César o que é de César (Frango, anchovas e pancetta), que se juntam à salada-instituição que é a Enfrascada (Cogumelos, espargos e ovo escalfado).

Mas calma, nem só de saladas vive o menu. Para os chamados bom garfos, é servido, entre as 12h e as 15h, "Tudo o que Luz", um menu que reluz com os clássicos da casa (os já mencionados Burek jugoslavo e Tataki de entrecôte com torricado, cogumelos e ovo, o Risotto de cogumelos e camarão selvagem), mas também com alguns dos pratos sazonais que constam da carta de jantares (como as Lulas-de-anzol grelhadas, risotto de lima e tapenade, o Gnocchi vegetariano ou o Polvo Picante com especiarias, açorda negra e puré de cebola) e opções próprias e exclusivas deste horário. Na secção Hoje anda à roda encontram-se as sugestões semanais que surgem ao sabor do dia: do que oferece o mercado e do que apetece ao chefe. Não há final feliz sem o Final feliz. Da Espuma de Queijo, ao sorvete de goiaba e crumble de amêndoa, passando pelo Leite-creme de baunilha de S. Tomé e Príncipe, pela Mousse de chocolate de S.Tomé e Príncipe com frutos silvestres e ainda com espaço para uma colherada na "jugoslava" Tufahija (maçã assada, recheada com nozes), a promessa de felicidade plena é cumprida. Para quem, ainda assim, decida prolongar a tarde (ou dispense mesmo a refeição principal) há, entre as 15h e as 19h (e na mesma base diária) a Matiné. A equipa liderada por Jorge Camilo apresenta cinco novas criações sem álcool, à base de frutas e ervas da estação, e ainda duas novas misturas que, embora contenham álcool, prometem ser amigas das tardes de trabalho.

Onde? Largo da Trindade, 9, Chiado, Lisboa. Quando? Todos os dias, entre as 12h e as 2h (cozinha aberta até às 00h30). Como reservar? 910 307 575