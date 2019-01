O aquecimento global pode afetar sexo dos bebés

Depois de juntar todos os estudos de investigação realizados sobre este tema, a CNN reuniu-os num relatório e divulgou a relação existente entre a proporção de nascimentos do sexo masculino e feminino com as mudanças de temperatura ligadas ao aquecimento global.

Segundo uma investigação realizada na Finlândia, Samuli Helle chegou à conclusão que, a cada aumento de 1 grau Celsius, há um aumento de 0,06% na proporção de nascimentos de rapazes para raparigas, o que o levou a afirmar que "temperaturas mais altas trazem mais rapazes que raparigas". Em oposição a esses dados, em 2018 vários investigadores estudaram algumas áreas atingidas por fenómenos ambientais no Japão e concluiram que, nove meses depois destes desastres, a proporção de bebés do sexo masculino nascidos diminuiu entre 6% a 14%.

Assim, concluiu-se que um clima mais quente é mais propício ao nascimento de rapazes, mas que os desastres ambientais, alguns deles provocados pelo aquecimento global, podem fazer diminuir essa probabilidade e afetar a gestação de formas que não conseguimos prever.