Concerto intergalático

A 11, 12 e 13 de janeiro, a Orquestra Gulbenkian interpreta, ao vivo, as músicas da banda sonora que John Williams compôs para o filme Star Wars: Uma Nova Esperança, o primeiro da saga a ser realizado por George Lucas. O concerto, dirigido por Thiago Tiberio, decorre no Grande Auditório, às 20 horas, e é acompanhado por uma projeção do filme em tela de grande formato (bilhetes a partir de €30).





Disco à vista

Lana Del Rey (ou, na verdade, Elizabeth Woolridge Grant) anunciou a chegada de um álbum para breve, ao qual chamou Norman Fucking Rockwell. A antecipação das melodias do seu sexto disco chega com o single Venice Bitch com uma duração de quase dez minutos e de uma sonoridade que oscila entre o doce e o melancólico, um registo natural a que a cantautora norte-americana nos habituou. Recentemente, Lana Del Rey fez um duo com Cat Power em Woman, single do seu mais recente álbum The Wanderer.



Tour imperdível

Para assinalar os 25 anos da génese dos Skunk Anansie, a banda britânica liderada pela emblemática Skin (Deborah Dyer) edita um álbum ao vivo que reúne os maiores sucessos desde a sua fundação, em 1994. Composto por 14 temas, de Weak a You’ll Follow me Down, o disco 25LIVE@25 é revelado a 25 de Janeiro e dará origem a uma digressão comemorativa da data. Os Skunk Anansie revolucionaram o universo da música britpop nos anos 90, não só pela imagem e voz marcantes do elemento principal da banda, Skin, como pelo facto de percorrerem vários géneros de rock, do indie ao alternativo, indo ainda ao metal.