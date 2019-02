Concertos









Homenagem às mulheres



Do Mali à China, passando pelo Irão, pela Alemanha e por Portugal, o Grande Auditório da Gulbenkian recebe o ciclo temático Música no Feminino. Este ciclo apresenta sete concertos com mulheres artistas de diferentes culturas e expressões musicais com sonoridades tão distintas como a música mandinga de tradição oral, o canto tradicional persa, a música erudita, o fado ou a música eletrónica. Assim, a fadista Aldina Duarte e a pianista Joana Gama surgem ao lado de nomes como a maliana Rokia Traoré ou as irmãs iranianas Masha e Marjan Vahdat. De 23 a 28 de janeiro (o preço dos bilhetes varia conforme os concertos). Uma das cantautoras portuguesas mais aplaudidas da sua geração, Luísa Sobral apresenta Rosa, o seu quinto álbum de originais, no dia 9 de fevereiro, na Casa da Música, no Porto, e no dia 22, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Além da voz e da guitarra, Luísa Sobral e o seu produtor catalão Raül Refree deram um palco maior aos instrumentos clássicos através de um trio de sopros e de percussão clássica.

Festival do amor





Um festival de música onde o amor é a premissa-chave, o festival Montepio Às Vezes o Amor tem lugar nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, em 17 cidades portuguesas, do Porto a Lisboa, passando por Aveiro, Vila do Conde, Guimarães, Castelo Branco, Coimbra, Estarreja, Caldas da Rainha, Leiria, Santarém, Setúbal, Évora, Beja, Lagoa, Faro e Ponta Delgada. A quarta edição do Montepio Às Vezes o Amor proporciona concertos com nomes sonantes da música portuguesa, como David Fonseca (Teatro Aveirense, em Aveiro, a 14), Luísa Sobral (Fórum Luisa Todi, em Setúbal, a 14), Raquel Tavares (Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, a 14), HMB (Pax Júlia Teatro Municipal, em Beja, a 16) ou The Gift (Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, a 16). Os bilhetes variam conforme os concertos e os associados Montepio têm direito a um desconto especial de 20% sobre o preço do bilhete. Mais sobre o cartaz em asvezesoamor.pt.





Artista emergente



Antecipamos março com o concerto da portuguesa Surma (o alter-ego musical de Débora Umbelino), que terá lugar no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Belém, no dia 1. Com Antwerpen, um disco de estreia lançado no final de 2017, Surma convida à redescoberta de novas composições (que apontam para um segundo álbum para breve) num concerto onde junta todos os elementos musicais que domina: desde voz a teclas, samplers, cordas e loop stations. O primeiro single de Antwerpen, Hemma, valeu-lhe a nomeação para os Prémios Autores SPA referentes à melhor canção do ano e consagrou-a como um dos novos nomes do jazz, do post-rock e da eletrónica – tudo numa só sonoridade. Bilhetes a partir de €10.



Discos

No que à música diz respeito, fevereiro começa com o ansiado regresso dos Beirut. A banda de folk rock e indie fundada em 2006 por Zach Condon, em Santa Fé (Novo México), acaba de anunciar a publicação do álbum Gallipoli, no dia 1. O nome é inspirado na comuna italiana onde Zach escreveu a primeira música, precisamente Gallipoli.



No mesmo dia poderemos ouvir o novo projeto dos holandeses Within Temptation que revelam Resist, o seu sétimo álbum.



A 19 é a vez do artista de Baltimore Noah Lennox (membro dos Animal Collective), ou Panda Bear, publicar Buoys, um álbum que conta com a participação de artistas portugueses como Dino D’Santiago (Noah reside em Portugal há mais de dez anos e foi em Lisboa que produziu Buoys, revelando, para já, o single Dolphin).



Por fim, adiantamos a chegada do novo álbum da jovem norueguesa Sigrid, praticamente um ano depois de receber a distinção BBC Music Sound of 2018. Sucker Punch é o álbum de estreia da artista pop de apenas 22 anos que em maio passado gravou o EP Raw pela Island Records e que já chegou ao Top 10 das músicas mais ouvidas no Reino Unido, com Strangers. É revelado a 1 de março.