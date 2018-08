Depois do sucesso que foi a primeira edição em 2017, o festival Vai-m'à Banda vê decorrer uma segunda jornada de música nacional no dia 25 de agosto. O Vai-m'à Banda deixa os palcos para se concentrar nas tascas vimaranenses, sendo que os concertos percorrem a cidade entre a Tasca Expresso e o largo do Trovador. Os artistas que compõem o alinhamento desta edição são The Legendary Tiger Man, Tó Trips e João Doce, Toulouse, Mathilda, o colectivo Suave Geração e DJ Fitz. O festival tem como principal missão envolver as pessoas na cidade, levando-as a dirigir-se às tabernas, lugares com forte tradição e importante papel na génese da identidade de Guimarães, para ouvir o melhor da música nacional do momento.

O roteiro começa com a vimaranense Mathilda, que atua na Tasca Expresso pelas 15h e a tarde segue pelo teleférico até à Penha, onde, na Adega do Ermitão, poderemos ouvir a dupla Tó Trips e João Doce. A festa acaba no Largo do Trovador com os petiscos vindos do Tio Júlio e da Taberna do Trovador e concertos de Toulouse e The Legendary Tigerman. A dança será assegurada pelas atuações do coletivo Suave Geração e Dj Fitz.

15h00 - Mathilda | Tasca Expresso

17h30 - Tó Trips e João Doce | Adega do Ermitão

19h30 - Suave Geração | Tio Júlio e Taberna do Trovador

22h00 - Toulouse | Largo do Trovador

23h00 - Legendary Tiger Man | Largo do Trovador

00h00 - DJ Fitz | Largo do Trovador