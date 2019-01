Mulheres de 50 anos podem ser atraentes? Escritor diz que não

Um escritor francês levantou indignação popular quando afirmou que era "incapaz" de amar uma mulher com mais de 50 anos.





"Prefiro o corpo de mulheres mais jovens, só isso. O fim. O corpo de uma mulher de 25 anos é extraordinário. O corpo de uma mulher de 50 não tem nada de extraordinário", afirmou, dizendo ainda que preferia mulheres asiáticas, como coreanas, chinesas e japonesas. O escritor acredita ainda que seja "triste e redutor para as mulheres", acrescentando: "Mas o facto de as asiáticas ser um tipo suficientemente rica, grande e infinita para mim torna-se motivo para não me sentir envergonhado".



As declarações causaram bastantes indignações na sociedade francesa.

Yann Moix, de 50 anos, disse a uma revista francesa, quando foi questionado sobre sentir-se atraído por mulheres mais velhas que ele. Em resposta, o escritor responde: "Vá lá, não vamos exagerar! Isso não é possível... Demasaido, demasiado velha".O escritor disse ainda à Marie-Claire que sentia que as mulheres com mais de 50 anos eram como que "invisíveis" para ele.