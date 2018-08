‘Mulan’ regressa aos ecrãs

A versão live-action do clássico de animação Mulan vai mesmo acontecer! A Disney anunciou a produção do filme no dia 13 de agosto e deixou uma surpresa para aliciar a curiosidade dos fãs: a primeira imagem do filme. Trata-se da atriz principal, Liu Yifei, que interpretará Mulan, vestida enquanto a personagem.

O filme, cujo lançamento está previsto para 2020, é o mais recente de uma série de clássicos da Disney dos anos 1990 que recebem o tratamento live-action. Com o intuito de ser uma adaptação mais flexível do filme musical de 1998, apresenta muitas diferenças em relação ao original: o filme vai ser desprovido da música original apresentada no filme de animação e, de acordo com o diretor Niki Caro, o amado capitão do exército Li Shang não será personagem neste remake. Junta-se a isso a falta do impiedoso guerreiro huno, substituído por uma bruxa que acaba por se tornar a principal rival de Mulan, uma jovem destemida.

Depois do sucesso do live-action d’A Bela e o Monstro, que estreou em 2017, chegou a vez da história da heroína que continua a inspirar gerações.