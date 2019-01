Morreu uma das últimas escravas sexuais do exército japonês durante a II Guerra Mundial

escrava sexual do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial , aos 92 anos, vítima de cancro.

"damas de conforto".

A última palavra audível que proferiu antes de morrer foi, na verdade, um palavrão expressando a sua forte raiva contra o Governo japonês", referiu a presidente de um grupo sul-coreano de defesa dos direitos das mulheres exploradas.

Moon Jae-in, que se deslocou ao hospital onde Kim morreu para prestar a sua homenagem lembrou que a mulher "ajudou-nos a ter a coragem de enfrentar a verdade". Já no hospital, Kim tinha acusado o governo de Shinzo Abe de cobardia por não se redimir de forma adequada.

recrutada para trabalhar numa fábrica de roupas por oficiais japoneses e que os soldados japoneses ameaçaram a sua família caso se recusasse. Mas em vez de ir para a fábrica foi obrigada a fazer sexo com soldados em bordeis militares na China e, mais tarde, em Hong Kong, Malásia, Indonésia e Singapura até ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

"Nos dias de semana, tinha de receber 15 soldados por dia. Aos sábados e domingos, eram mais de 50. Fomos tratadas pior do que animais", disse uma vez.









Já em 2015, 00 milhões de dólares à Coreia do Sul como parte de um acordo que estabelecia laços diplomáticos entre os dois países. Mas em 2005, os coreanos afirmaram que aquele acordo não cobria os "atos ilegais contra a humanidade", como o caso das escravas sexuais.Já em 2015, Shinzo Abe assinou um acordo com Park Geun-hye, tendo o Japão pedido desculpa a todas as mulheres usadas e pagando menos de nove milhões de dólares a uma fundação destinada a cuidar das sobreviventes nos seus últimos anos de vida.

