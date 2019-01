Morreu Brandon Truaxe, fundador da marca de cosméticos Deciem

Foi Nicola Kilner, a atual diretora executiva da Deciem, a comunicar a notícia aos funcionários da empresa: "Não acredito que estou a escrever isto, mas o Brandon morreu este fim de semana. Apelo a que todos os escritórios, armazéns, fábricas e lojas fechem hoje as portas e relembrem os bons momentos que vivemos com ele, a sua genialidade e rezem pelos seus entes queridos neste momento difícil. Todos estamos chocados com a notícia, mas darei mais notícias muito em breve. Adoro-vos incondicionalmente, assim como ele."

Depois de criar marcas como Niod, Hylamide e The Ordinary, esta última causando um impacto particularmente positivo, Truaxe, que morreu no último domingo, aos 40 anos, era conhecido por lançar produtos de skincare com ingredientes de alta qualidade a preços acessíveis.

A causa da morte não é conhecida, no entanto sabe-se que o empresário foi expulso da Deciem em outubro de 2018 por causa do seu comportamento cada vez mais errático. Após várias publicações problemáticas no Instagram da Deciem, Estée Lauder, uma investidora minoritária na empresa, chegou a tomar medidas legais contra ele.