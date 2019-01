Ministra da Agricultura de Bolsonaro acusa Gisele Bündchen de ser “má brasileira”

Gisele Bündchen é Embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente desde 2009 e já recebeu um prémio da Harvard Medical School pelas suas iniciativas relacionadas com esta mesma causa, tendo mesmo ajudado a convencer o presidente brasileiro Michel Temer a bloquear a legislação que destruiria 600 000 hectares de floresta Amazónica.

Segundo o jornal The Guardian, quando questionada sobre os "problemas de relações públicas" que Bündchen criou, Tereza Dias disse a um apresentador de rádio que "é absurdo o que eles fazem hoje com a imagem do Brasil. Eles espalham uma imagem falsa do Brasil e das suas indústrias. Desculpe Gisele Bündchen, mas você não devia ser uma embaixadora sem conhecer todos os factos".

Contudo, a declaração mais bizarra veio depois da entrevista, quando Dias twittou que Bündchen iria ser convidada pelo governo brasileiro a tornar-se "embaixadora" dos esforços ambientais do país. Gisele ainda não respondeu ao rótulo de "má brasileira" ou ao novo papel de "embaixadora" que lhe foi proposto, mas espera-se que o faça em breve.