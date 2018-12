Michelle Obama escreve à jovem que foi: "És mais do que suficiente"

A antiga primeira-dama dos EUA Michelle Obama aceitou o repto de escrever uma carta à adolescente que um dia foi para a rubrica Note do Self, da CBS . Aproveitando a campanha de divulgação do seu livro, Becoming: A minha história , Michelle recorda a sua infância e adolescência, a morte do pai, o amor com Barack e a passagem pela Casa Branca, que permitiu à família entrar na história dos EUA. "Sê paciente. Vais conseguir chegar onde pretendes", diz a antiga primeira-dama a Miche.

"Querida Miche,

Aí estás tu, de blusão de ganga e tranças, muito longe daquele pequeno apartamento na zona sul de Chicago. Estás numa das melhores universidades do mundo. Sorris, e deves continuar assim porque trabalhaste muito para aqui chegar. Mas mesmo agora, já depois de teres atingido o teu objectivo, continuas sem ter a certeza se pertences a este meio e não consegues afastar uma dúvida da tua cabeça: "Sou boa o suficiente?". Não há muitos miúdos parecidos contigo. Alguns chegam ao campus [universitário] de limusine. Um dos teus colegas é uma verdadeira estrela de cinema, há rumores de que outra é uma princesa na vida real. Enquanto isso, tu foste aqui deixada pelo teu pai numa carrinha familiar.

Daqui a alguns anos, vais perceber que os teus pais tiveram que aderir a novos cartões de crédito para pagar as tuas propinas. Mas, Michelle, o que um dia vais compreender é que só estás a ver o que te falta e não tudo o que a tua história te deu.

Cresceste rodeada de alma e jazz e de um profundo e firme amor. Os teus pais ensinaram-te a manter a palavra e a tratar as pessoas com respeito. Encorajaram-te a desenvolver a tua própria voz e a usá-la. Estas lições são mais valiosas do que qualquer bem material. E irão ser úteis no futuro, em situações que não te vou revelar agora.

A última lição do teu pai vai chegar cedo demais. É ele que te vai ensinar que a vida é passageira. Então, ri-te com ele até doer. Saboreia os abraços, a suavidade dos seus olhos. Um dia essas memórias serão tudo o que te resta. A ausência dele vai atingir-te em cheio. E vai fazer-te repensar tudo sobre ti própria e o teu futuro. Mas não te preocupes, não vais ter que passar por tudo isto sozinha.

Vais abrir o teu coração para alguém cuja educação não tem nada e, ao mesmo tempo, tem tudo que ver contigo, ao mesmo tempo. Ele rege-se por um conjunto esperançoso de ideias. Tem os pés bem assentes na terra, é genial e absolutamente brilhante. E é muito bem-parecido, também. Pensei que ias gostar de saber isso.

As certezas dele sobre o caminho que vai percorrer vão parecer-te um desafio. Vais aprender que mesmo os melhores relacionamentos dão trabalho, mas está tudo bem: é normal e é que o que dá força à vossa parceria.

Juntos, vão ser abençoados com duas meninas perfeitas que vos vão encher de tanta alegria, que mal conseguirão entender. Ainda assim, vais ter que lutar para encontrar um equilíbrio entre a tua família, a carreira em ascensão do teu marido e a tua própria identidade. E quando achares que conseguiste tudo isso, vão ser atirados por uma espécie de canhão para o desconhecido.

Tudo aquilo porque tanto lutaste tão arduamente – estabilidade, equilíbrio e confiança – vai parecer estar em risco. Vais ser atacada por pessoas que não te conhecem e que nem querem saber disso. Vão tentar prejudicar-te para seu próprio benefício. Não te coloques ao nível deles, independentemente do quão gratificante te possa parecer naquele momento. Mantém-te firme a seguir os valores que os teus pais te ensinaram.

A tua família vai fazer história, quebrando barreiras e permitindo um quadro mais completo da História dos EUA. Vais conhecer dois Papas e a rainha de Inglaterra. As pessoas vão esgotar estádios para te ouvir falar.

Será fácil pensar que és alguém especial. Mas lembra-te que existem milhões de pessoas que cresceram como tu e não recebem esse tipo de atenção. Então, incide essa luz em cima deles.

Há tantas pessoas como tu por aí, Miche. Miúdas negras e de minorias de todos os géneros, crianças da classe trabalhadora provenientes ou das grandes cidades ou de pequenas localidades, pessoas que duvidam delas próprias, que têm dúvidas sobre o lugar onde pertencem mas que têm tanto para oferecer. Compartilha a tua história com eles, as lutas e os triunfos e tudo o resto. Mostra-lhes que há mais beleza dentro deles do que eles podem ver naquele momento. É assim que vais responder à pergunta que te persegue, que te mantém acordada à noite.

És mais do que suficiente, Miche. Sempre foste e sempre vais ser. E eu estou ansiosa para que o vejas."