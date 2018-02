O amianto, elemento que era usado na construção de muitos edifícios como escolas, está agora a ser substituído por poliuretano, mas, segundo avança o jornal Público, a Quercus diz que este é "altamente inflamável" e a sua exposição a este elemento está também associada a casos de cancro.

O incêndio na torre de Grenfell, em Londres, em junho passado, é outro exemplo em que o poliuretano foi usado na construção do edifício. Ambos os incêndios foram marcados pelo elevado número de mortes provocadas sobretudo pela rápida libertação de fumos tóxicos.





Segundo a coordenadora da associação, Carmen Lima, existem alternativas, mas "tal como está a acontecer com as obras de remoção do amianto, as soluções de substituição adotadas têm apenas um critério: ser as mais baratas possíveis", disse ao jornal Público.





As obras de remoção do amianto libertam fibras potencialmente cancerígenas que podem ser perigosas para os trabalhadores e pessoas presentes no local. A coordenadora da Quercus indica que têm recebido denúncias de que a remoção do amianto está a ser feita "de forma descontrolada", sem recurso a empresas certificadas e, por vezes, na presença de alunos.