O que significa ter 40 anos hoje? Que características fazem de alguém um adulto? E, já agora, porque é que ninguém nos avisou que íamos ficar com celulite nos braços? É assim, entre a reflexão e a piada, que Pamela Druckerman traça o seu próprio perfil enquanto mulher de 40 anos, no livro There Are No Grown-Ups – A Midlife Coming of Age Story (Penguim Random House). A autora, que também assina o best-seller Bringing Up Bébé, investiga os assuntos próprios desta idade – das relações aos gostos pessoais, passando pelas mudanças no próprio corpo. Ensaísta e colaboradora regular do The New York Times, Pamela analisa diferenças culturais e geracionais, desenhando um livro algures entre o guia de sobrevivência e o (quase) manual de autoajuda, sempre com um twist de boa disposição e humor. Uma coisa é certa: se tiver a mesma idade que ela, vai dar por si a acenar a cabeça em sinal de concordância (e a esboçar sorrisos).